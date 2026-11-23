Accroché par Toulouse (1-1), le RC Lens a vu Robin Risser pointé du doigt par les consultants de l’After Foot, qui n’ont pas hésité à le comparer à un Guillaume Restes particulièrement impressionnant à Bollaert.

Le match nul face au Toulouse FC laisse un goût amer au RC Lens. Malgré une nette domination et de nombreuses occasions, les Sang et Or n’ont pas réussi à faire mieux qu’un partage des points (1-1), samedi soir à Bollaert. Et au lendemain de cette rencontre, un joueur artésien se retrouve particulièrement exposé : Robin Risser.

Dans l’émission L’After Foot sur RMC, Walid Acherchour n’a pas épargné le gardien lensois, directement impliqué sur l’ouverture du score toulousaine. À la 39e minute, après une première parade sur une frappe de Niklas Schmidt, Risser n’a pas suffisamment éloigné le ballon, permettant à Jacen Russell-Rowe de reprendre et de marquer.

« Un gardien international français doit faire mieux, et ce n’est pas la première fois cette saison », a notamment lâché le consultant. Avant d’insister sur les difficultés rencontrées par Lens dans les deux surfaces, malgré le peu d’occasions concédées au TFC.

Guillaume Restes prend le dessus sur Robin Risser

Mais le constat de Walid Acherchour est encore plus difficile pour le portier artésien lorsqu’il s’agit de le comparer à son homologue toulousain. Auteur de plusieurs interventions décisives, Guillaume Restes a largement contribué au point ramené par les hommes de Jens Berthel Askou.

Un avis partagé par Maxime Chanot, qui a désigné le gardien du TFC comme l’homme du match. « Entre lui et Risser, on a vu qui était le meilleur gardien. On se posait la question, à un moment donné, de savoir qui était le numéro 2 et le numéro 3 en équipe de France. Cela a été affirmé depuis, lorsque Restes a disputé ses deux matchs, mais clairement, il y a une grosse différence. Le rapport de force a été gagné par le gardien toulousain, qui a fait un très gros match », a-t-il estimé.

La comparaison est d’autant plus symbolique que les deux jeunes gardiens sont régulièrement associés à l’avenir de l’équipe de France. À Bollaert, Restes a multiplié les arrêts devant Florian Sotoca, Matthieu Udol et Abdallah Sima, permettant à Toulouse de résister jusqu’au coup de sifflet final.

Risser sous pression au RC Lens ?

Pour Robin Risser, cette nouvelle sortie médiatique intervient dans une période délicate. Déjà critiqué pour certaines prestations cette saison, le gardien lensois voit désormais les interrogations autour de son rendement prendre davantage d’ampleur.

Si le portier de 21 ans a également réalisé quelques interventions importantes contre Toulouse, son implication sur le but de Russell-Rowe a pesé lourd dans l’analyse des consultants.

Le constat est donc sévère pour le RC Lens : alors que les Sang et Or ont largement dominé les débats, leur gardien n’a pas affiché la même assurance que Guillaume Restes. Un avertissement supplémentaire pour Robin Risser, qui devra rapidement retrouver son meilleur niveau pour faire taire les critiques.