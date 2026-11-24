Battus à Leipzig après avoir concédé deux buts avant la pause, les Lensois ont affiché deux visages radicalement différents. Leur réaction en seconde période offre des perspectives à Didier Digard, mais elle ne suffit pas à masquer une entame beaucoup trop passive.

Une première période difficile à défendre

Le RC Lens a attendu d’être dos au mur pour montrer ce dont il était capable à Leipzig. Durant le premier acte, les Sang et Or ont laissé les Allemands dicter le tempo et imposer leurs intentions. Trop attentistes, ils ont été dépassés dans presque tous les compartiments du jeu avant de regagner le vestiaire avec deux buts de retard.

Cette entrée en matière a peut-être été marquée par les séquelles de la lourde défaite concédée contre Côme. Une certaine prudence pouvait donc se comprendre, mais pas une telle passivité. Comme lors d’autres entames manquées par le Racing, Lens s’est retrouvé contraint de courir après le score faute d’avoir suffisamment pesé dans les duels et dans le jeu.

Le Racing s’est enfin libéré après la pause

La physionomie a complètement changé au retour des vestiaires. Plus entreprenants, combatifs et audacieux, les Lensois ont alors démontré qu’ils avaient les moyens de bousculer Leipzig. Leur réduction du score a entretenu l’espoir et aurait même pu ouvrir la porte à une autre issue.

Ce réveil tardif rend forcément la défaite plus frustrante. Dans son analyse publiée sur X, Laurent Mazure insiste notamment sur le changement d’approche intervenu seulement après la pause, une fois le Racing déjà lourdement sanctionné.

Frustrant… Le RC Lens a perdu à Leipzig parce qu’il a attendu la pause et deux buts de retard pour changer son approche. La première période est difficilement défendable. — @Laurentmazure https://twitter.com/Laurentmazure/status/2125346503363346887

Des motifs d’espoir pour Didier Digard

Malgré le résultat, ce second acte confirme les impressions encourageantes laissées face à Toulouse. Lorsque le bloc avance et que les joueurs prennent davantage d’initiatives, le RC Lens dispose des arguments nécessaires pour gêner un adversaire de ce calibre. Didier Digard peut donc s’appuyer sur cette réaction pour poursuivre son travail.

Le technicien lensois devra néanmoins trouver les leviers permettant à son équipe d’afficher cette intensité dès le coup d’envoi. Réagir après avoir été mené constitue une qualité appréciable, surtout après une période compliquée. Mais le Racing ne pourra pas systématiquement attendre d’être en difficulté pour se libérer.

Lens doit gommer ce contraste

La prestation en Allemagne laisse ainsi une impression paradoxale. La seconde période nourrit l’espoir, tandis que la première rappelle l’ampleur du chantier. L’enjeu pour Digard sera désormais de réduire cet écart entre prudence excessive et ambition retrouvée.

Lens a prouvé pendant 45 minutes qu’il pouvait rivaliser en jouant avec davantage de personnalité. Il doit maintenant réussir à tenir cette ligne sur l’ensemble d’une rencontre. La réaction est une qualité, mais elle ne peut pas devenir un projet de jeu.