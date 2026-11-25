Joan Laporta a une nouvelle fois chargé le Real Madrid, qu’il accuse d’être obsédé par le FC Barcelone. Le président blaugrana a également évoqué une audience de conciliation susceptible de précéder le dépôt d’une plainte pénale.

Laporta égratigne le bilan du Real Madrid

La guerre de communication se poursuit entre les deux géants espagnols. Dans des propos relayés par Vibes Foot, Joan Laporta s’en est directement pris au Real Madrid. Le dirigeant catalan estime que le grand rival consacre beaucoup trop de temps à commenter l’actualité du Barça.

« Ils n’ont rien gagné depuis deux ans et sont obsédés par le fait de parler du Barça », a lancé le président blaugrana. Laporta pousse même l’ironie jusqu’à envisager de réclamer « des droits d’auteur » au club merengue pour la publicité qu’il offrirait à son équipe.

Joan Laporta sur le Real Madrid : « Ils n’ont rien gagné depuis deux ans et sont obsédés par le fait de parler du Barça. On finira par réclamer des droits d’auteur au Real Madrid pour la publicité qu’ils obtiennent grâce à nous. » — @VibesFoot https://twitter.com/VibesFoot/status/2125603899675435013

Le projet madrilène également ciblé

Joan Laporta ne s’arrête pas aux résultats sportifs. Le président du FC Barcelone affirme que le Real Madrid envisagerait de vendre une partie de son club et réclame des explications à son homologue madrilène. Il invite ainsi la direction merengue à présenter son projet plutôt qu’à « passer son temps » à parler du Barça.

Une nouvelle sortie offensive qui s’inscrit dans la continuité des prises de parole du dirigeant catalan. Laporta avait déjà réglé ses comptes avec le Real Madrid, entre défense des intérêts barcelonais et attaques adressées à son rival historique.

Une procédure pourrait aller plus loin

Au-delà des piques, Laporta a surtout précisé la portée de l’audience de conciliation évoquée dans ce dossier. Selon lui, cette étape intervient avant le possible dépôt d’une plainte pénale. L’objectif serait d’abord de laisser aux personnes concernées l’occasion de rectifier leurs déclarations.

« Il arrive parfois que des personnes commettent des erreurs dans leurs déclarations ou dépassent les bornes dans leurs propos », explique-t-il. La conciliation doit alors permettre de corriger ces paroles et de revenir dessus avant une éventuelle escalade judiciaire.

Le Clasico se joue aussi hors du terrain

Cette nouvelle charge confirme que la rivalité entre les deux institutions dépasse largement le cadre sportif. Avant une précédente finale de Coupe du Roi, Laporta avait déjà fait monter la température autour du Clasico.

Cette fois, le président du Barça assortit ses critiques d’un avertissement juridique. Le Real Madrid dispose, selon ses termes, d’une possibilité de rectifier les propos contestés avant que le conflit ne prenne une tournure pénale.