Absent du groupe retenu pour affronter Sabah en Ligue des Champions, Lamine Yamal a été laissé au repos par le FC Barcelone. Hansi Flick a livré ce mardi les raisons de cette décision et précisé quand elle avait été prise.

Une décision prise dès lundi matin

On vous en parlait lundi : Lamine Yamal ne participera pas au déplacement du Barça à Bakou, où les Blaugrana affrontent Sabah mercredi en Ligue des Champions. Hansi Flick a désormais justifié cette mise au repos.

Touché à la cheville droite, l’ailier espagnol de 19 ans ne figure pas dans le groupe catalan. Une absence décidée dès la veille au matin par le staff, comme l’entraîneur allemand l’a confirmé ce mardi en conférence de presse.

« Nous avons déjà joué sans lui à d’autres occasions. Hier matin, nous avons décidé qu’il devait rester à la maison. Nous espérons qu’il se rétablira bien et qu’il sera de retour parmi nous dès que possible », a déclaré Flick dans des propos relayés par Foot Mercato.

Le Barça ne veut prendre aucun risque

Le technicien barcelonais assume donc un choix dicté par l’état physique de son joueur. Face à cette douleur à la cheville droite, le Barça préfère ne prendre aucun risque et lui épargne le long voyage jusqu’en Azerbaïdjan.

Le message de Flick se veut également rassurant. L’absence de Lamine Yamal n’est pas présentée comme une indisponibilité de longue durée, mais comme une mesure de précaution destinée à lui permettre de récupérer pleinement. Son retour dépendra désormais de l’évolution de sa gêne.

OFFICIEL : Lamine Yamal est forfait face au Sabah FK. Le Barça le préserve en raison d’une légère gêne à la cheville droite et espère le récupérer dimanche face au Deportivo. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2124797290963435556

Un retour espéré dès dimanche

Selon Actu Foot, l’international espagnol pourrait être disponible dimanche face au Deportivo. Hansi Flick n’a toutefois fixé aucune date précise devant les médias, se contentant d’espérer le revoir « dès que possible » une fois rétabli.

Le FC Barcelone devra donc composer sans son ailier à Bakou, un scénario déjà connu cette saison. Flick a d’ailleurs rappelé que son équipe avait déjà évolué sans lui à plusieurs reprises. Cette fois, la priorité est claire : offrir à Lamine Yamal quelques jours de récupération plutôt que de risquer d’aggraver son problème à la cheville.