Peu utilisé par Hansi Flick au FC Barcelone cette saison, Jules Koundé (28 ans) a trouvé le moyen de se mettre à la faute.

La situation de Jules Koundé ne semble pas s’arranger au FC Barcelone. Déjà loin de faire l’unanimité ces dernières semaines, le défenseur tricolore fait une nouvelle fois parler de lui en Catalogne. À la veille de la rencontre des Blaugranas face à Sabah en Ligue des Champions, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux s’est en effet distingué par un écart de discipline.

Koundé en retard à l’entraînement du Barça !

Selon Mundo Deportivo, Jules Koundé est arrivé en retard à l’entraînement du mardi soir. Un épisode qui n’est pas passé inaperçu puisque plusieurs médias catalans étaient présents sur place pour observer la séance des hommes d’Hansi Flick.

FC Barcelone en ce moment Classement Liga # Équipe J Diff Pts 1 FC Barcelone 13 +36 36 2 Real Madrid 13 +22 33 3 Atleti Atleti 13 +16 31 4 Real Betis Real Betis 13 +5 27 5 Real Sociedad Real Sociedad 13 0 22 6 Sevilla FC Sevilla FC 13 -2 19 1er sur 20 · 12V 0N 1D DVVVV Prochain match Sabah FK– FC Barcelone mer 25 Nov · 18:45 · Ligue des champions 1 18,00 N 11,00 2 1,02Cotes PMU Deportivo– FC Barcelone dim 29 Nov · 16:15 · Liga J14 1 8,00 N 5,25 2 1,22Cotes PMU FC Barcelone– Atleti mer 2 Déc · 21:30 · Liga J23 Derniers résultats V FC Barcelone 3-2 Villarreal 22 Nov

V Atleti 1-2 FC Barcelone 8 Nov

V FC Barcelone 3-0 Aston Villa 3 Nov

Le Français a ainsi rejoint la pelouse alors que l’entraîneur allemand avait déjà commencé son discours. Les joueurs étaient rassemblés en cercle autour de leur technicien, qui transmettait ses dernières consignes avant le rendez-vous européen. Une arrivée tardive qui a visiblement contrarié le technicien allemand.

Koundé va devoir regagner la confiance de Flick

Toujours d’après MD, Hansi Flick n’a effectivement pas semblé apprécier le comportement de son défenseur. Si les raisons de ce retard ne sont pas connues, cet épisode intervient dans une période où Jules Koundé n’est pas forcément dans la meilleure dynamique au FC Barcelone.

Reste désormais à savoir si cet incident aura des conséquences sur son temps de jeu ou sur sa place dans le onze de départ pour la prochaine rencontre européenne. Dans un groupe où la concurrence est importante, le moindre écart peut rapidement devenir un sujet de discussion. Pour Jules Koundé, l’objectif sera donc de rapidement tourner la page et de répondre sur le terrain. Car avec Hansi Flick, la discipline et l’investissement au quotidien semblent faire partie des exigences incontournables.