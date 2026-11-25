La sortie lunaire de Florian Thauvin (33 ans) après la défaite du RC Lens à Leipzig en Ligue des Champions (1-3) n’est pas passée inaperçue.

La soirée européenne du RC Lens a laissé des traces. Battus 3-1 par le RB Leipzig en Ligue des Champions, les Sang et Or ont encore compliqué leurs chances de qualification. Mais au-delà du résultat sportif, c’est surtout Florian Thauvin qui s’est retrouvé au centre des discussions après la rencontre.

Daniel Riolo ne digère pas l’attitude de Thauvin

À 33 ans, l’ancien joueur de l’OM a livré une interview qui n’est pas passée inaperçue. Ses propos ont rapidement suscité des réactions, notamment du côté de Daniel Riolo. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer le comportement de l’international français du RC Lens.

Le consultant a notamment rappelé les tensions autour de l’ancien entraîneur Dino Toppmöller et les prises de position de certains joueurs dans cette histoire. Il estime que les joueurs lensois avaient pu vouloir défendre leur fonctionnement collectif après une bonne période sportive, mais que la situation actuelle change complètement la donne.

Daniel Riolo a ainsi déclaré : « Thauvin, il s’est mis dedans sur Toppmöller. Dans l’histoire de “je suis avec Leca, je suis machin et tout”. (…) Vu la saison qu’ils avaient faite, ils se sont sentis forts, ils ont voulu gérer ça entre eux. J’avais aucun problème à le comprendre. » Mais le journaliste a surtout insisté sur le décalage entre cette attitude et les résultats actuels du RC Lens. Pour lui, les déclarations de Thauvin deviennent beaucoup plus difficiles à accepter plusieurs mois après cet épisode.

« Moi je suis fort », Riolo attaque le discours de Thauvin

Daniel Riolo a poursuivi son intervention avec une critique particulièrement sévère de l’attitude affichée par l’attaquant du RC Lens : « En revanche, si trois mois après tu me fais ça, là il y a un problème. Parce que là, ton attitude genre “j’en ai marre depuis le début de la saison, les mecs ils sont tous nuls et moi je suis fort”… »

Une sortie qui traduit clairement l’agacement du journaliste. Selon son interprétation, Florian Thauvin donnerait l’impression de rejeter une partie des responsabilités sur ses partenaires tout en se considérant au-dessus du lot. Une critique qui risque de faire réagir chez les supporters lensois, particulièrement attentifs au comportement de leurs cadres dans cette période délicate.

Désormais, le meilleur moyen pour Thauvin de répondre sera de retrouver le terrain et d’aider le RC Lens à renouer avec la victoire. Car après la déception de Leipzig et cette polémique médiatique, le club artésien a surtout besoin de retrouver de la sérénité et de l’unité.