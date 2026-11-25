La sortie médiatique lunaire de Florian Thauvin après la défaite du RC Lens à Leipzig en Ligue des Champions poursuit avoir des conséquences.

La séquence, presque devenue virale, a déjà fait réagir. Visiblement frustré après la quatrième défaite consécutive du RC Lens en Ligue des Champions, Florian Thauvin avait livré une interview express au micro de Canal+.

Thauvin sanctionné après Leipzig ?

En quelques mots seulement, le capitaine avait laissé transparaître son profond agacement, évoquant notamment une situation « très compliquée » depuis le début de la saison. Une attitude qui n’a pas convaincu Walid Acherchour. Sur Winamax TV, le consultant a clairement pris position en faveur d’une réaction forte de la direction lensoise. « Thauvin doit être sanctionné pour ses propos, c’est ça l’image qu’un capitaine du RC Lens, avec toutes les valeurs qu’on connaît, doit donner en public après seulement deux matches de Digard sur le banc ? Moi, si je suis le président, je le convoque dès demain à 9h », a-t-il lancé.

Le message est sans ambiguïté : pour Acherchour, le statut de capitaine implique une responsabilité particulière, notamment dans les moments difficiles. Il considère que Thauvin ne peut pas se permettre de laisser publiquement éclater sa frustration de cette manière, alors que l’équipe vient tout juste de commencer un nouveau cycle avec Didier Digard.

Le capitaine du RC Lens est à bout

Cette prise de position ajoute une nouvelle couche à une situation déjà délicate. Car si Florian Thauvin a exprimé son ras-le-bol, son entraîneur a rapidement choisi de prendre sa défense. Après la rencontre, Didier Digard avait expliqué comprendre la frustration de son joueur, qu’il considère comme un élément important dans la vie du groupe.

Le technicien du RC Lens avait notamment rappelé que son capitaine mettait beaucoup de choses en œuvre pour tirer l’équipe vers le haut. Une manière de calmer la polémique et de ne pas transformer une réaction à chaud en crise interne. Mais le débat soulevé par Acherchour pose une vraie question : jusqu’où un capitaine peut-il laisser exprimer sa déception publiquement sans fragiliser le collectif ? Entre le droit à la frustration et l’exemplarité attendue d’un leader, la frontière peut parfois être difficile à trouver.