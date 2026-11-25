Privé de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, le PSG continue d’évaluer ses possibilités avant le mercato hivernal. La piste Nico Williams est désormais étudiée, mais le dossier de l’ailier espagnol s’annonce particulièrement coûteux.

Nico Williams entre dans la réflexion du PSG

On vous en parlait mardi : le PSG n’avait encore pris aucune décision définitive concernant le remplacement de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Le dossier connaît désormais un nouveau développement puisque Nico Williams figure parmi les profils surveillés par la direction parisienne.

Comme le détaille Top Mercato, qui relaie des informations du Parisien, le club de la capitale étudie la piste menant à l’international espagnol de l’Athletic Bilbao. Aucune démarche officielle n’a toutefois été effectuée à ce stade.

Paris veut d’abord tester ses solutions internes

La prudence reste donc de mise au PSG. Avant de se lancer sur le marché, les dirigeants souhaitent évaluer les joueurs déjà à la disposition de Luis Enrique. Senny Mayulu pourrait notamment profiter de cette période pour gagner du temps de jeu dans le secteur offensif.

Au PSG, aucune décision définitive n’a été prise pour le mercato d’hiver après les blessures de Kvaratskhelia et Doué. Paris veut d’abord évaluer les performances des joueurs à la disposition de Luis Enrique. — @FabriceHawkins https://twitter.com/FabriceHawkins/status/2124808753790746654

L’entraîneur parisien a lui-même écarté l’idée d’un recrutement pensé uniquement pour six mois. Si le PSG passe finalement à l’action en janvier, il cherchera donc un élément capable de s’inscrire dans son projet au-delà du retour des deux blessés.

Un profil de percussion différent

À 24 ans, Nico Williams présente justement des qualités qui manquent actuellement à l’effectif parisien. Rapide et tranchant, le natif de Pampelune apprécie les situations de un-contre-un et les prises de balle avec de l’espace. Il apporterait davantage de verticalité que Kvaratskhelia, souvent attiré par le jeu intérieur, ou Doué, plus polyvalent entre les lignes.

En Liga cette saison, l’ailier basque a disputé 11 matches pour 706 minutes. Il tente 5,74 dribbles et prend 3,31 tirs toutes les 90 minutes. Ses chiffres confirment un profil très porté sur la percussion, même s’il doit encore gagner en régularité dans le dernier geste.

Une clause proche de 90 M€

Le principal obstacle est financier. Nico Williams a prolongé son contrat avec l’Athletic Bilbao jusqu’en juin 2035 et sa clause libératoire serait désormais proche de 90 millions d’euros. Le joueur a également régulièrement affiché son attachement à la maison basque.

Le PSG doit ainsi déterminer si les longues absences de Doué et Kvaratskhelia justifient un investissement aussi important dès janvier. La piste est identifiée, mais son activation dépendra autant des prochaines performances des solutions internes que de la volonté parisienne de frapper un grand coup durable sur le marché.