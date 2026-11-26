Non conservé par le RC Lens à l’été 2025, Roman Karolewicz a dû patienter une saison avant de retrouver un club. Le jeune gardien de 21 ans vient de rebondir en National 2, où ses débuts sont particulièrement réussis.

Un nouveau départ après un an sans club

Roman Karolewicz tient enfin son nouveau projet. Selon les informations de Lensois.com, le portier formé au RC Lens a rejoint cet automne le Sologne Foot Romorantin, pensionnaire de National 2. Une signature qui met un terme à une longue période sans contrat.

Le gardien avait quitté l’Artois libre à l’issue de la saison 2024-2025, la direction lensoise ayant décidé de ne pas le conserver. Sans solution immédiate, il a passé une saison entière sans club. Karolewicz revenait néanmoins régulièrement à la Gaillette afin de maintenir sa condition physique et de participer à certaines séances avec les joueurs lensois.

Trois matches et déjà trois victoires

Romorantin a choisi de faire appel à lui en cours de saison et lui a rapidement accordé sa confiance. Le jeune portier s’est déjà installé comme numéro 1 de sa nouvelle équipe. Il a disputé trois rencontres depuis son arrivée, toutes remportées par la formation du Centre-Val de Loire.

Ses débuts, le 1er novembre dernier, ont également été accompagnés d’un clean sheet. Après une année loin de la compétition officielle, cette entame lui permet de reprendre le fil de sa progression dans un championnat exigeant et de retrouver des repères importants à son poste.

Florian Thauvin a présenté ses excuses après son interview suivant la défaite de Lens face à Leipzig (3-1). — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2125674640596975658

Un pur produit de la région lensoise

Originaire de la région, Roman Karolewicz était passé par Hénin-Beaumont puis Arras avant d’intégrer le centre de formation du Racing en 2017. Il avait ensuite franchi les différentes étapes à la Gaillette, jusqu’à devenir un titulaire régulier chez les jeunes.

Le gardien avait notamment participé à la belle campagne du RC Lens en Youth League en 2023. Ses performances dans la compétition européenne n’avaient toutefois pas débouché sur une installation durable dans le groupe professionnel. Arrivé au terme de son contrat en 2025, il avait été contraint de poursuivre sa carrière loin de la maison Sang et Or.

Une occasion de relancer sa progression

À 21 ans, Karolewicz dispose encore d’une marge importante pour se développer. Son arrivée à Romorantin lui offre surtout le temps de jeu dont il avait besoin après cette saison blanche. Ses trois premières victoires ne garantissent rien pour la suite, mais elles valident déjà le choix du club de lui confier les cages.

Ce passage en National 2 doit désormais lui permettre d’enchaîner et de retrouver pleinement le rythme de la compétition. Pour l’ancien Lensois, ce nouveau défi marque surtout la fin d’une longue attente et le début d’un chapitre essentiel pour la suite de sa jeune carrière.