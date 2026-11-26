Au lendemain de sa victoire contre le Bayern Munich (2-1), le LOSC récolte les éloges de la presse française. Au-delà de l’exploit, ce succès replace surtout les Dogues dans la course à la qualification.

La presse salue l’exploit lillois

On vous en parlait dès mercredi soir : le LOSC a fait tomber le Bayern Munich, dernier géant européen encore invaincu cette saison. Au lendemain de cette victoire retentissante au stade Pierre-Mauroy (2-1), la presse insiste désormais sur les conséquences de ce résultat dans la campagne européenne des Dogues.

L’Équipe évoque un exploit, même si le Bayern se présentait sans Michael Olise ni Harry Kane. La Voix du Nord retient également une soirée capable de tout relancer pour les hommes de Davide Ancelotti. Lille occupe la 29e place, mais ne compte plus que deux points de retard sur le 24e, dernier qualifié pour les barrages.

La qualification reste donc accessible, à condition de bien négocier la fin de cette phase de Ligue. Après une soirée pareille, les Lillois peuvent en tout cas recommencer à y croire.

Ueda a renversé son match

Le Figaro livre une lecture plus nuancée de la rencontre, décrivant un LOSC d’abord désastreux, puis totalement déchaîné. Longtemps muselé, Ayase Ueda a débloqué la situation d’un superbe geste, en ouvrant son pied sans laisser au gardien bavarois la possibilité d’anticiper.

Pour sa première titularisation depuis le 13 octobre, l’attaquant japonais a finalement obtenu la note de 7 sur 10. Une prestation également mise en avant dans la revue de presse de Foot Mercato.

Le second but symbolise, lui, l’audace retrouvée des Dogues. Après une transition rapide lancée par Özer, Benjamin André a servi Ethan Mbappé dans la profondeur. La frappe du jeune Lillois a heurté le poteau avant de rebondir sur Pavlovic, auteur d’un dégagement complètement manqué et d’un but contre son camp.

Le LOSC avance aussi en coulisses

Au lendemain de cette soirée européenne, le club nordiste poursuit également sa réorganisation interne. Benjamin Coutens prend la tête de la cellule médicale lilloise, après huit années passées au Toulouse FC entre 2017 et 2025 et une expérience à la Fédération française de tennis.

Le LOSC confie sa cellule médicale à Benjamin Coutens. Médecin du Toulouse FC pendant huit ans, il succède à Stéphane De Jesus. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2125864634641232162

Cette nomination accompagne une période plus souriante pour le LOSC. Davide Ancelotti tient sans doute sa soirée la plus marquante depuis qu’il occupe un poste de numéro un. Il reste désormais aux Dogues à transformer cet exploit en véritable point de départ.