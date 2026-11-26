En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick anime déjà les discussions à l’approche du mercato hivernal. L’AS Roma lui ouvre publiquement la porte tandis que l’AC Milan serait prêt à engager plusieurs dizaines de millions d’euros.

Wesley appelle Endrick à le rejoindre à Rome

Le départ d’Endrick cet hiver n’est plus totalement exclu par le Real Madrid. Selon les informations relayées par Top Mercato, les Merengues pourraient laisser partir l’attaquant brésilien si celui-ci réclame davantage de temps de jeu. José Mourinho aimerait toutefois le conserver pour la seconde partie de la saison.

L’AS Roma fait partie des clubs attentifs à sa situation. Wesley, son compatriote, lui a même adressé un appel du pied au micro de TNT Sports Brasil. « J’ai dit à Endrick de venir rejoindre l’AS Roma ! Il décidera de son avenir, bien sûr, c’est sa carrière… mais nous serions ravis de l’accueillir ici », a lancé le joueur des Giallorossi.

L’AC Milan avance ses millions

La concurrence s’annonce néanmoins relevée pour la Roma. L’AC Milan travaillerait sur une arrivée d’Endrick en janvier sous la forme d’un prêt assorti d’une obligation d’achat estimée à 50 M€. Une autre version évoque même une proposition de 70 M€ transmise au Real Madrid. À 20 ans, le Brésilien n’aurait été titularisé qu’une fois en huit apparitions cette saison.

L’AC Milan aurait offert 70 M€ au Real Madrid pour Endrick. Selon la Cadena SER, les Rossoneri souhaitent recruter le Brésilien dès cet hiver. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2124933075859915185

Déjà proposé à l’OM ces derniers mois, Endrick reste donc au centre d’un dossier susceptible de s’accélérer rapidement. Le dernier mot devrait revenir au joueur, sous contrat avec la Maison Blanche.

Liverpool prépare un retour à plus de 60 M€

En Angleterre, Liverpool envisage de rapatrier Jarell Quansah. Vendu 35 M€ au Bayer Leverkusen durant l’été 2025, le défenseur central pourrait revenir chez les Reds grâce à une clause de rachat légèrement supérieure à 60 M€, valable jusqu’à la fin du mercato estival 2027.

L’international anglais, également suivi par Arsenal et Chelsea, avait disputé 44 rencontres dans l’axe la saison dernière. Il évolue davantage comme latéral droit depuis le début de l’exercice. Son profil plaît toujours à Liverpool, alors que Virgil van Dijk prend de l’âge et que Joe Gomez arrive en fin de contrat.

Auxerre prospecte aux Pays-Bas

Enfin, l’AJ Auxerre reste en quête de stabilité dans les buts. Mamadou Diop et Paul Nardi se sont partagé les onze premières rencontres, sans que Will Still ne dégage encore un titulaire incontestable.

L’AJA et Bologne ont ainsi pris contact avec l’AZ Alkmaar pour Rome-Jayden Owusu-Oduro. Âgé de 22 ans, le gardien néerlandais intéresse également plusieurs formations anglaises et pourrait quitter son club formateur en 2027.