Avant de devenir la recrue la plus chère de l’histoire du Real Madrid, Yan Diomandé aurait pu découvrir la Ligue 1. L’AS Monaco avait insisté pour attirer l’attaquant ivoirien dès 2025, mais Leganés avait fermé la porte.

Monaco avait repéré Diomandé très tôt

La trajectoire de Yan Diomandé aurait pu passer par la Principauté. Dans un entretien accordé à RMC Sport et relayé par Foot Mercato, le président de Leganés a confirmé l’intérêt appuyé de l’AS Monaco pour l’attaquant ivoirien à l’été 2025.

À cette époque, Diomandé venait seulement d’enchaîner ses dix premiers matchs en Liga. Quelques mois plus tôt, le natif d’Abidjan évoluait encore en cinquième division espagnole. Cette ascension express n’avait pas échappé à l’ASM, habituée à miser sur des éléments prometteurs avant leur explosion au plus haut niveau.

« Monaco, par exemple, était très intéressé et insistait beaucoup pour le recruter », a confié le dirigeant madrilène. Mais Leganés refusait catégoriquement d’ouvrir des négociations, malgré la volonté du club de la Principauté de faire avancer le dossier.

Leipzig a trouvé la faille à 20 M€

Face à cette position inflexible, Monaco n’a pas réussi à boucler l’opération. Le RB Leipzig a ensuite pris tout le monde de vitesse en contactant directement la Fédération espagnole afin de lever la clause libératoire du joueur, alors estimée à 20 millions d’euros.

Le club allemand a ainsi récupéré une pépite dont la valeur a rapidement changé de dimension. Pour sa saison de référence en Bundesliga, Diomandé a inscrit 16 buts et délivré 10 passes décisives. Des performances qui ont convaincu le Real Madrid de débourser 125 millions d’euros hors bonus à l’été 2026, faisant de lui un investissement historique des Merengues.

Le Real prépare déjà la suite

À seulement 19 ans, l’international ivoirien bouscule désormais la hiérarchie de José Mourinho aux côtés de Kylian Mbappé. Son arrivée s’inscrit dans la volonté madrilène de sécuriser les jeunes talents les plus convoités, alors que le club conserve également un contrôle sur l’avenir de Nico Paz.

Le Real Madrid dispose d’une clause de rachat fixée à 80 M€ pour Nico Paz à l’été 2027. — @FabrizioRomano https://twitter.com/FabrizioRomano/status/2123834358431674802

Pour Monaco, le constat est forcément cruel. L’ASM avait identifié Diomandé avant Leipzig et bien avant son transfert record au Real, mais n’avait aucun moyen de contourner le refus de Leganés. Un an plus tard, l’écart entre sa clause de 20 millions d’euros et les 125 millions investis par les Merengues mesure l’ampleur du regret monégasque.