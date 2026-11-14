PSG, Real Madrid : le couperet est tombé pour la piste à 100 M€

Le PSG garde un œil sur Arda Güler en vue des prochains mercatos, mais le Real Madrid n’entend pas ouvrir la porte à son départ. La Maison Blanche travaille même à prolonger son international turc, devenu incontournable sous les ordres de José Mourinho.

Le Real Madrid ferme la porte au PSG

À l’affût des opportunités pour renforcer son secteur offensif, le PSG s’est notamment intéressé à Arda Güler. Mais selon les informations relayées par Top Mercato, le Real Madrid considère son numéro 21 comme intouchable et n’envisage aucune vente lors des prochaines fenêtres de transferts.

Le club merengue souhaite au contraire sécuriser son avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le joueur de 21 ans aurait entamé des discussions pour prolonger son bail jusqu’en 2031. Sa valeur marchande est désormais estimée à 100 M€, preuve de l’importance prise par l’ancien pensionnaire de Fenerbahçe dans la capitale espagnole.

Arda Güler s’impose sous Mourinho

Longtemps entouré de spéculations sur son temps de jeu et son avenir, Arda Güler a franchi un cap cette saison. L’international turc affiche 4 buts et 7 passes décisives en 14 matchs toutes compétitions confondues. En Liga, il a directement participé à 8 buts en 12 apparitions, avec 3 réalisations et 5 offrandes.

Seul Kylian Mbappé se montre plus décisif que lui en championnat au sein de l’effectif madrilène. Le capitaine des Bleus traverse toutefois une période délicate avec une gêne aux ischio-jambiers qui pourrait le priver du match de l’équipe de France contre l’Italie.

Kylian Mbappé devrait déclarer forfait face à l’Italie. Le capitaine des Bleus ressentirait une gêne aux ischio-jambiers et n’a pas participé à l’entraînement. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2120490176040378789

La progression du Turc explique la fermeté madrilène. Sa qualité technique, sa vision du jeu et sa faculté à évoluer sur le côté droit comme derrière l’avant-centre en font un élément précieux pour José Mourinho. Le dernier rebondissement autour d’Arda Güler confirme ainsi que son statut a nettement évolué à Madrid.

La Premier League également refroidie

Le PSG n’est pas le seul prétendant fixé. Arsenal et Manchester City auraient déjà pris contact pour se renseigner sur la situation du natif d’Ankara. Chelsea, Liverpool et Manchester United ont également été associés au dossier, signe que les clubs à l’affût sont nombreux.

Pour l’heure, cette concurrence ne change rien à la position de la Maison Blanche. Le Real estime qu’Arda Güler est appelé à tenir un rôle majeur au cours des prochaines saisons et ne souhaite pas négocier son départ, même contre un montant conséquent.

Le PSG contraint de revoir ses plans

Cette décision constitue un sérieux coup d’arrêt pour Paris. Luis Enrique apprécie particulièrement les joueurs polyvalents, capables de participer à la construction tout en faisant la différence dans les derniers mètres. Le profil d’Arda Güler cochait donc plusieurs cases dans la réflexion parisienne.

Avec une prolongation en préparation et une place désormais solide dans le projet madrilène, un transfert à court terme paraît néanmoins très improbable. Sauf changement radical de position du Real Madrid, le PSG devra se tourner vers d’autres profils pour étoffer son animation offensive.