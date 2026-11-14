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PSG : Fabian Ruiz prépare déjà l’après-Paris malgré sa prolongation annoncée

Par Louis Chrestian2 min de lecture
PSG : Fabian Ruiz prépare déjà l’après-Paris malgré sa prolongation annoncée

Devenu l’un des hommes forts de Luis Enrique au PSG, Fabian Ruiz se projette pourtant loin de la capitale pour la fin de sa carrière. Le milieu espagnol rêve de boucler la boucle dans son club formateur, le Betis Séville.

Fabian Ruiz ouvre la porte à un futur départ

On vous en parlait début septembre : le PSG avançait sur la prolongation de Fabian Ruiz, avec une option jusqu’en 2029. Deux mois plus tard, l’international espagnol ne remet pas en cause son avenir immédiat à Paris, mais il dévoile déjà le scénario qu’il aimerait suivre pour terminer sa carrière.

Dans un entretien accordé au média espagnol Okdiario, le joueur de 30 ans a confié son souhait de revenir un jour au Betis Séville. « J’aimerais terminer ma carrière là-bas, passer mes dernières années au Betis, chez moi », a-t-il expliqué, avant d’insister sur son attachement au club andalou.

Un dernier défi au Betis Séville

Pur produit de la formation du Betis, Fabian Ruiz y a découvert le monde professionnel en 2014. Il a porté les couleurs verdiblancas pendant quatre saisons avant de rejoindre Naples à l’été 2018, puis le PSG quatre ans plus tard. Son idée est désormais claire : retrouver sa maison pour boucler la boucle.

« J’espère que cela se réalisera un jour et que je pourrai porter à nouveau le maillot du Betis », a ajouté le champion d’Europe 2024. Il ne s’agit donc pas d’un appel au départ dès les prochains mois, mais bien d’une perspective à plus long terme.

Le PSG conserve encore la main

Cette déclaration intervient alors que Fabian Ruiz occupe une place centrale dans le projet parisien. Arrivé à l’été 2022, le milieu de terrain a progressivement franchi toutes les étapes sous les ordres de Luis Enrique. Grand artisan des deux sacres consécutifs en Ligue des champions, il a encore inscrit quatre buts lors de ses quatre premières rencontres européennes de la saison.

Son statut sportif et sa situation contractuelle ne laissent donc entrevoir aucune séparation imminente. Actuellement lié au PSG jusqu’en juin 2028, Fabian Ruiz aura 32 ans à l’échéance de son bail et 33 ans quelques mois plus tard. Ses statistiques sur la scène européenne peuvent également être consultées sur son profil officiel auprès de l’UEFA.

Une sortie programmée plutôt qu’une rupture

Pour Paris, ces propos ne constituent pas une alerte à court terme. Ils indiquent surtout que l’Espagnol imagine la dernière partie de son parcours loin du PSG, dans un environnement familier. Une éventuelle prolongation jusqu’en 2029 pourrait même parfaitement s’accorder avec ce projet, puisqu’elle lui permettrait de rejoindre ensuite le Betis à 33 ans.

Fabian Ruiz ne ferme donc aucune porte à Paris. Mais pour ses dernières années comme professionnel, son choix de cœur est déjà assumé : retrouver l’Andalousie et le club où tout a commencé.

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