Real Madrid : un prix XXL refroidit déjà les prétendants d’Endrick !

Le dossier Endrick connaît un nouveau rebondissement à l’approche du mercato hivernal. Malgré les intérêts de l’AS Roma et de l’AC Milan, le Real Madrid n’entend pas brader son attaquant brésilien, dont le prix dépasserait désormais les 60 millions d’euros.

Le Real Madrid fixe la barre au-dessus de 60 M€

On vous en parlait dès mardi : Endrick prépare son départ du Real Madrid et un prétendant semblait alors tenir la corde pour l’accueillir. Le dossier a pris une nouvelle dimension avec les premières indications concernant les conditions d’un transfert définitif.

Selon les informations relayées par Actu Foot, sur la base des révélations de Mario Cortegana, il faudrait débourser plus de 60 millions d’euros pour convaincre la Maison Blanche de céder l’attaquant brésilien dès cet hiver. Une somme suffisamment importante pour refroidir une partie de ses courtisans.

Il faudrait débourser plus de 60 millions d’euros pour recruter définitivement Endrick cet hiver. Le Real Madrid et José Mourinho souhaitent conserver l’attaquant brésilien. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2120554865789186256

Le Real et Mourinho veulent le conserver

Ce montant confirme surtout que le Real Madrid ne pousse pas son joueur vers la sortie. Bien au contraire, le club espagnol souhaiterait conserver Endrick, une position également partagée par José Mourinho. La porte n’est donc pas totalement fermée, mais seule une proposition particulièrement élevée pourrait faire évoluer la situation.

Cette volonté complique forcément les plans du Brésilien si celui-ci cherche davantage de continuité lors de la deuxième partie de saison. Un départ définitif nécessiterait un investissement conséquent, alors que le Real Madrid reste en position de force et ne semble soumis à aucune obligation de vendre.

La Roma et l’AC Milan se positionnent

Deux nouveaux prétendants sont désormais cités dans ce feuilleton. L’AS Roma et l’AC Milan seraient intéressés par Endrick. Les deux clubs italiens surveillent donc la situation, sans qu’une offre concrète ou des négociations avancées ne soient évoquées à ce stade.

Le prix réclamé représente néanmoins un sérieux obstacle pour les deux formations de Serie A. À plus de 60 millions d’euros, une opération définitive réclamerait un effort financier majeur et placerait Endrick parmi les investissements importants du mercato hivernal.

Un départ devenu plus difficile

Le développement est notable : le dossier ne se limite plus au choix d’une destination ou à la recherche de temps de jeu. Il dépend maintenant de la volonté ferme du Real Madrid de garder sa pépite et d’une valorisation susceptible de réduire nettement le nombre d’acheteurs.

L’intérêt italien élargit bien la liste des prétendants, mais les exigences madrilènes changent la nature de l’opération. Sauf offensive dépassant les 60 millions d’euros ou inflexion de la Maison Blanche, Endrick pourrait finalement être contraint de patienter avant de quitter Madrid définitivement.