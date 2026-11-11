Real Madrid : L’inquiétude grandit pour Mbappé avant le rendez-vous face à l’Italie

Kylian Mbappé n’a pas participé à l’entraînement collectif des Bleus ce mercredi, à la veille du match de Ligue des Nations contre l’Italie. Resté aux soins, le capitaine de l’équipe de France vient ajouter une incertitude à une préparation déjà marquée par trois forfaits.

Mbappé reste aux soins

À vingt-quatre heures du rendez-vous face à la Squadra Azzurra, l’absence de Kylian Mbappé n’est évidemment pas passée inaperçue. L’attaquant du Real Madrid n’a pas pris part à la séance collective organisée ce mercredi et s’est contenté de rester aux soins, selon les informations de Foot Mercato.

À ce stade, aucune blessure n’a toutefois été officiellement annoncée concernant le capitaine des Bleus. Il convient donc de rester prudent sur les raisons exactes de son absence comme sur sa participation au match contre l’Italie. La situation devrait logiquement être suivie de très près jusqu’au coup d’envoi.

Une préparation déjà perturbée

Cette alerte intervient dans un contexte délicat pour l’équipe de France. Les Bleus doivent déjà composer avec les forfaits de Pierre Kalulu, Aurélien Tchouaméni et Marcus Thuram. Trois absences auxquelles pourrait donc s’ajouter celle de Mbappé si son état physique ne lui permettait pas de tenir sa place.

Kylian Mbappé n’a pas participé à l’entraînement collectif à la veille du match contre l’Italie. L’attaquant du Real Madrid est resté aux soins, sans blessure officiellement annoncée. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2120469686944927957

L’absence d’Aurélien Tchouaméni concerne également directement le Real Madrid. Le club merengue voit ainsi deux de ses joueurs français au cœur d’une séquence internationale compliquée, même si le cas de Mbappé n’a pas encore débouché sur un forfait.

Le doute demeure avant l’Italie

En l’absence de communication médicale plus précise, plusieurs scénarios restent ouverts. Mbappé pourrait avoir été ménagé par précaution ou être confronté à un problème physique susceptible de remettre en cause sa présence. Aucun élément officiel ne permet pour l’heure de trancher entre ces hypothèses.

L’enjeu est important pour les Tricolores, tant le rôle de Mbappé dépasse son seul apport offensif. Porteur du brassard, l’ancien Parisien occupe une place centrale dans le dispositif et dans la hiérarchie de l’équipe de France. Son éventuelle indisponibilité obligerait donc le staff à revoir ses plans au dernier moment.

Une décision encore attendue

La prochaine communication autour de l’attaquant sera déterminante. Sa présence ou non lors des derniers préparatifs donnera une indication plus nette sur ses chances de participer à cette affiche de Ligue des Nations.

Pour le moment, le seul fait établi reste son passage par les soins ce mercredi. Aucun forfait n’a été prononcé et aucune blessure n’a été officialisée, mais cette absence suffit à installer un doute à la veille du match contre l’Italie.