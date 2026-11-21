Malgré les arrivées récentes de Dean Huijsen et Ibrahima Konaté, le Real Madrid entend encore renforcer sa défense centrale. La direction merengue a arrêté sa priorité pour l’été 2027, mais deux stratégies continuent de diviser en interne.

Un défenseur central érigé en priorité

Le Real Madrid prépare déjà la saison 2027-2028. Selon les informations relayées par Onze Mondial, la Maison Blanche a acté le recrutement d’un nouveau défenseur central lors du prochain Mercato estival. Le chantier est considéré comme prioritaire, même si aucun nom précis ne filtre encore.

Cette volonté confirme que les dirigeants madrilènes ne souhaitent pas se reposer sur leurs derniers investissements. Dean Huijsen avait rejoint le club en 2025 en provenance de Bournemouth pour 62,5 millions d’euros. Ibrahima Konaté est ensuite arrivé libre au terme de son contrat avec Liverpool, avant de rapidement s’imposer parmi les cadres de José Mourinho.

Deux profils divisent la direction merengue

Le débat porte désormais sur le profil à privilégier. Une partie du club souhaite attirer un joueur expérimenté, déjà habitué aux exigences des grandes écuries européennes. Une autre pousse pour le recrutement d’un élément prometteur, capable de franchir toutes les étapes à Madrid et de s’inscrire dans la durée.

Ce choix sera déterminant dans un marché où les jeunes talents atteignent rapidement des montants très élevés. L’exemple de Yan Diomandé, suivi par l’AS Monaco avant son passage par Leipzig puis son transfert au Real Madrid, illustre cette inflation.

Monaco était très intéressé par Yan Diomandé avant son explosion. Leipzig l’a finalement recruté pour 20 M€, avant son transfert au Real Madrid pour 125 M€. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2124103032686465170

Les blessures entretiennent le besoin de renfort

La stratégie madrilène s’explique également par le manque de continuité de plusieurs joueurs du secteur. Éder Militão et Raul Asencio n’ont pas été épargnés par les pépins physiques ces derniers mois, obligeant régulièrement le staff à revoir ses plans. Même avec Huijsen et Konaté, la profondeur disponible reste donc jugée insuffisante.

Le Real veut surtout éviter de se retrouver à nouveau exposé lors des périodes décisives de la saison. L’arrivée d’un défenseur supplémentaire offrirait davantage de solutions à José Mourinho, tout en préparant progressivement le renouvellement de l’arrière-garde. La priorité est fixée ; il reste désormais à trancher entre une garantie immédiate et un pari sur l’avenir.