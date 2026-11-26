Parti poursuivre sa progression à l’étranger, Joane Gadou s’est rapidement imposé au Borussia Dortmund. Le défenseur français de 19 ans figure désormais sur les tablettes de plusieurs cadors européens, dont le PSG et le Real Madrid.

Gadou confirme déjà au Borussia Dortmund

Formé au PSG, Joane Gadou continue de franchir les étapes loin de la capitale. Après son passage au Red Bull Salzbourg, le défenseur central français a rejoint le Borussia Dortmund lors du dernier mercato estival et n’a pas tardé à gagner la confiance de son nouvel entraîneur.

À seulement 19 ans, Gadou compte déjà dix apparitions en Bundesliga cette saison, dont neuf comme titulaire. Il a également disputé cinq rencontres de Ligue des champions. Capable d’évoluer dans l’axe mais aussi sur le côté droit, le jeune Français a notamment marqué les esprits lors du match nul contre Arsenal (1-1), avec une montée décisive sur l’égalisation allemande.

Le PSG face à une concurrence XXL

Selon les informations relayées par Top Mercato, le PSG suit toujours la progression de son ancien élément prometteur. Mais le club de la capitale est loin d’être seul sur les rangs. Liverpool, Manchester United, Arsenal et le Real Madrid auraient également coché son nom.

Les Reds seraient les derniers à avoir rejoint ce dossier. Liverpool pourrait chercher un nouveau défenseur central l’été prochain, alors que l’avenir de Joe Gomez demeure incertain. Pour l’heure, aucun prétendant ne serait toutefois prêt à passer concrètement à l’action.

Sans Kvaratskhelia et Doué, Luis Enrique dispose de plusieurs solutions pour recomposer son trio offensif : Mayulu, Godts, Ferran Torres ou Nuno Mendes à gauche. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2125932731078983781

Dortmund peut encore voir venir

Le Borussia Dortmund se trouve en position de force. Joane Gadou est sous contrat jusqu’en 2031 et un transfert à court terme ne serait pas envisagé. Le club allemand s’attend plutôt à voir sa valeur grimper d’ici l’été prochain si le défenseur maintient son niveau de performance.

Ses premiers chiffres confirment déjà sa solidité. Gadou affiche 90,93 % de passes réussies, 2,65 tacles et 1,77 duel aérien gagné par tranche de 90 minutes en Bundesliga. Sa taille et sa qualité dans le jeu aérien font partie de ses principaux atouts.

Un retour à Paris loin d’être acquis

Pour le PSG, l’opération ressemblerait à un rapatriement après avoir laissé partir un pur produit de sa formation. Mais la durée du contrat de Gadou et la densité de la concurrence compliquent sérieusement le dossier. Dortmund n’a aucune urgence à vendre et peut patienter avant d’écouter les éventuelles offres.

Le Français devrait donc terminer la saison en Allemagne, sous le regard attentif des plus grands clubs européens. Ses prochaines prestations en Bundesliga et en Ligue des champions permettront de mesurer jusqu’où peut monter sa cote.