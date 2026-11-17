Le 8e tour de la Coupe de France entre le FC Nantes et FC Nueillaubiers, club de Régionale 1, se disputera à la Beaujoire le week-end du 27-28-29 novembre.

Les supporters du FC Nantes vont pouvoir vivre un nouveau rendez-vous à la Beaujoire en Coupe de France ! Selon Ouest-France, le huitième tour face au FC Nueillaubiers, pensionnaire de Régionale 1 dans les Deux-Sèvres, se disputera bien dans l’antre des Canaris, le week-end des 27, 28 et 29 novembre.

Le FC Nantes recevra le FC Nueillaubiers à la Beaujoire

Le FC Nueillaubiers a finalement choisi de disputer cette rencontre à la Beaujoire. Les dirigeants du club amateur avaient pourtant plusieurs possibilités : Cholet, Nantes ou Angers. Leur choix s’est porté sur le stade nantais, malgré une recette potentiellement moins importante que dans d’autres enceintes.

Une décision avant tout guidée par l’envie de vivre un moment exceptionnel. Pour les joueurs des Deux-Sèvres, fouler la pelouse de la Beaujoire représente une occasion rare et une récompense après leur parcours en Coupe de France.

Le FC Nantes arrive lancé en Coupe de France

Le FC Nantes abordera ce rendez-vous avec le plein de confiance après sa démonstration du septième tour. Les hommes de Grégory Poirier ont largement dominé le Stade castelbourgeois sur le score de 9-1, dimanche 15 novembre. En face, le FC Nueillaubiers a également validé son billet pour le huitième tour.

Le club de Régionale 1 a éliminé Saint-Macaire Saint-André, autre formation évoluant au même niveau, le samedi 14 novembre à Cholet. La rencontre est programmée durant le week-end des 27, 28 et 29 novembre. En revanche, le jour exact et l’horaire du coup d’envoi doivent encore être communiqués. Une chose est déjà certaine : les supporters nantais pourront retrouver leur équipe à la Beaujoire pour cette affiche de Coupe de France.