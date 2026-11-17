Selon Hit West, l’attaquant du FC Nantes Thomas Robinet (30 ans) ne sera pas remis pour affronter Grenoble lundi prochain (20h45).

Le FC Nantes va devoir composer avec un nouveau contretemps avant son prochain rendez-vous en championnat. Alors que les Canaris ont déjà dû s’adapter au report de leur rencontre, décalée à lundi soir (20h45), une mauvaise nouvelle se profile concernant Thomas Robinet.

Thomas Robinet déjà forfait

Selon Hit West, l’attaquant du FC Nantes ne sera pas rétabli à temps pour cette rencontre. Un forfait qui tombe au mauvais moment pour le FC Nantes, qui aurait bien besoin de toutes ses forces vives pour négocier ce rendez-vous. Cette absence soulève forcément une question : avec quels attaquants les Canaris doivent-ils débuter face à Grenoble ?

Le podcast nantais « Sans Contrôle » a justement décidé de solliciter les supporters sur ce sujet, en lançant un débat autour du trio offensif idéal pour cette prochaine échéance. Plusieurs profils sont notamment évoqués : Killian Corredor, Antoine Joujou, Ignatius Ganago, Louis Leroux ou encore Dehmaine Tabibou. Autant de possibilités qui offrent différentes combinaisons au staff du FC Nantes, même si tous ne présentent pas exactement les mêmes caractéristiques.

Quel trio offensif pour le FC Nantes contre Grenoble ?

L’expérience de Ganago pourrait notamment peser dans la balance, tandis que la mobilité et les qualités offensives des autres candidats constituent des alternatives intéressantes. Le choix du trio dépendra aussi des intentions de jeu du FC Nantes et de la volonté de mettre davantage de vitesse ou de présence dans la surface adverse.

Une chose est certaine : l’absence annoncée de Robinet redistribue les cartes avant Grenoble. Reste désormais à savoir quelle association sera privilégiée et si les supporters du FC Nantes auront leur mot à dire dans ce choix. Les Canaris n’ont en tout cas plus beaucoup de temps pour trouver la bonne formule offensive.