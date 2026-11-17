Après les tensions entre Grégory Poirier et la formation du FC Nantes, une nouvelle polémique est née autour des jeunes Canaris.

La formation du FC Nantes se retrouve une nouvelle fois au cœur des critiques. Après les tensions évoquées entre Grégory Poirier et le secteur de la formation, une nouvelle polémique vient ternir l’image du club nantais. Cette fois, c’est la gestion de deux jeunes joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe du monde U17 qui fait débat.

Une différence de traitement au FC Nantes qui interroge

À l’origine de cette affaire, une révélation de Romain Molina. L’insider a pointé du doigt une différence de traitement entre Loan Merrifield, appelé avec l’équipe de France U17, et Lilian Marcus Djeudje, sélectionné avec le Cameroun pour la même compétition. « Le FC Nantes a libéré Loan Merrifield, sélectionné avec la France pour la Coupe du Monde U17, mais a refusé de libérer Lilian Marcus Djeudje, sélectionné avec le Cameroun pour la Coupe du Monde U17 », a-t-il expliqué en fin de semaine dernière.

Sur le plan réglementaire, le FC Nantes dispose effectivement d’une certaine marge de manœuvre. La Coupe du monde U17 ne se déroulant pas pendant une fenêtre internationale officielle de la FIFA, les clubs ne sont pas automatiquement tenus de libérer leurs joueurs. Le problème soulevé par Romain Molina concerne donc davantage l’équité de traitement que le règlement en lui-même. Pourquoi Loan Merrifield a-t-il pu rejoindre sa sélection, tandis que Lilian Marcus Djeudje n’a pas obtenu le même accord ?

Cette situation est forcément difficile à comprendre pour les deux adolescents, qui pouvaient espérer vivre une expérience exceptionnelle avec leur pays lors d’une compétition internationale majeure. La Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) aurait d’ailleurs demandé des explications au FC Nantes, comme l’a indiqué Romain Molina en faisant référence à un courrier adressé au club.

Une pratique habituelle chez les clubs ?

La polémique ne s’est pas arrêtée aux révélations du journaliste. L’insider Abdel Hamed a également pris la parole pour apporter un éclairage supplémentaire sur les pratiques qui pourraient exister dans certains centres de formation.

« Les clubs qui ont de bonnes relations et qui ont beaucoup de joueurs en EDF jeunes font souvent ça. Ils demandent aux joueurs qui veulent choisir une autre sélection d’attendre ou tentent de les dissuader. Lilian est d’ailleurs un vrai bon joueur qui est passé par Torcy », a-t-il affirmé.

Des propos qui donnent une autre dimension à cette affaire. Au-delà du cas de Lilian Marcus Djeudje, c’est désormais la question de la place accordée aux choix internationaux des jeunes joueurs qui se retrouve posée. Il convient toutefois de distinguer les accusations et les éléments rapportés des faits officiellement établis. À ce stade, les déclarations d’Abdel Hame ne permettent pas d’affirmer que le FC Nantes aurait volontairement cherché à influencer le choix de sélection de son jeune joueur.

Pour les Canaris, cette nouvelle controverse tombe en tout cas au mauvais moment. Alors que la formation représente historiquement un élément important de l’identité nantaise, la gestion de ses jeunes talents fait de nouveau l’objet de questions. Et le club devra sans doute apporter des éclaircissements sur les raisons qui ont conduit à ces deux décisions différentes.