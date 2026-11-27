Alors qu’Ian Cathro a affiché son envie de s’inscrire dans la durée à l’ASSE, les supporters stéphanois ont largement validé cette perspective.

Après la précieuse victoire de l’AS Saint-Étienne sur la pelouse du Stade de Reims (0-1), samedi dernier, Ian Cathro a envoyé un message fort concernant son avenir dans le Forez. Le technicien écossais a clairement affiché son ambition de s’inscrire dans la durée sur le banc des Verts et de bâtir un véritable projet à Saint-Étienne. « Je suis heureux de dire que je ne suis pas ici uniquement pour cette saison. J’ai envie de rester longtemps et de construire quelque chose qui dure », a confié l’entraîneur stéphanois.

Ian Cathro a la confiance du peuple vert

Une volonté qui semble largement partagée par le peuple vert, à en croire les résultats de notre sondage réalisé sur le compte X de But! ASSE. À la question « Voulez-vous voir Ian Cathro s’inscrire dans la durée sur le banc des Verts, comme il l’a annoncé après Reims ? », pas moins de 85,1 % des votants ont répondu favorablement, contre seulement 14,9 % d’avis contraires. Un résultat sans appel qui témoigne de la confiance accordée à l’entraîneur écossais.

Avec plus de huit votants sur dix favorables à son maintien sur le long terme, Ian Cathro bénéficie donc d’un large soutien parmi les supporters de l’ASSE. Au-delà de l’objectif prioritaire de retrouver la Ligue 1 cette saison, ces derniers semblent également convaincus par l’idée de construire l’avenir de l’AS Saint-Étienne autour de leur entraîneur actuel. Un véritable signal de confiance pour le coach des Verts, dont les ambitions rejoignent visiblement celles d’une grande partie des supporters stéphanois.