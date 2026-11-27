Dans le viseur de plusieurs cadors européens, dont le Bayern Munich, Robin Risser a tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir. Le jeune gardien du RC Lens a envoyé un message fort aux supporters sang et or.

Le RC Lens a réalisé une très belle opération en misant sur Robin Risser. Auteur d’une première saison remarquable sous les couleurs artésiennes, le jeune gardien de 21 ans a vu sa carrière prendre une nouvelle dimension, jusqu’à intégrer le groupe de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026. Une ascension fulgurante qui n’a évidemment pas échappé aux plus grandes écuries européennes.

Lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain s’était notamment penché sur le profil du portier lensois avant de finalement explorer d’autres pistes. Ces dernières semaines, c’est le Bayern Munich qui aurait manifesté son intérêt pour l’international français, dans l’optique de la saison prochaine. De quoi susciter quelques inquiétudes chez les supporters du Racing.

Robin Risser met les choses au clair sur son avenir au RC Lens

Interrogé sur les nombreuses rumeurs entourant son avenir, dans des propos relayés par Lensois.com, Robin Risser a tenu à calmer le jeu. Le jeune gardien ne semble aucunement perturbé par les convoitises dont il fait l’objet et préfère se concentrer sur ses performances sous le maillot sang et or.

« Je suis concentré sur le RC Lens. J’ai un contrat jusqu’en 2030 avec le RC Lens. J’ai un agent qui gère ça. Et en tout cas, aujourd’hui, je suis pleinement concentré sur le RC Lens. Et c’est le plus important. »

Une déclaration qui devrait faire plaisir aux supporters lensois, alors que la perspective de voir leur gardien rejoindre un grand club européen revient régulièrement sur le devant de la scène.

Le RC Lens en position de force pour Risser

Si les sollicitations risquent de se multiplier dans les prochains mois, la direction artésienne dispose d’un sérieux avantage dans ce dossier. Sous contrat jusqu’en juin 2030, Robin Risser ne place pas le Racing dans l’urgence de devoir négocier son départ. Les dirigeants lensois auront donc leur mot à dire si une grosse écurie européenne décide de passer concrètement à l’offensive.

En attendant, le jeune international français entend poursuivre sa progression dans l’Artois, où il découvre cette saison la Ligue des Champions. Malgré l’intérêt de clubs aussi prestigieux que le PSG et le Bayern Munich, Robin Risser n’a visiblement pas l’intention de se laisser distraire par les rumeurs du mercato.

Une excellente nouvelle pour Didier Digard et les Sang et Or, qui peuvent compter sur un gardien pleinement investi dans le projet lensois.