Didier Digard pourrait récupérer jusqu’à trois joueurs pour le déplacement du RC Lens à Angers, ce samedi en Ligue 1.

Battu sur la pelouse du RB Leipzig (3-1) mardi soir en Ligue des Champions, le RC Lens retrouve la Ligue 1 ce samedi (17h15) avec un déplacement à Angers, pour le compte de la 12e journée de championnat. Toujours en quête de sa première victoire sur le banc des Sang et Or, Didier Digard devrait bénéficier d’un groupe étoffé pour cette rencontre. Plusieurs joueurs absents en Allemagne sont, en effet, susceptibles de retrouver la compétition ce week-end.

Deux retours attendus et un troisième espéré face à Angers !

Non inscrit sur la liste UEFA du RC Lens, Jhoanner Chávez devrait logiquement réintégrer le groupe artésien. Titulaire face à Toulouse (1-1) samedi dernier pour la première de Didier Digard, le piston équatorien offrira une solution supplémentaire au technicien lensois dans le couloir gauche. Autre bonne nouvelle pour le Racing, Michaël Cuisance, qui avait manqué le rendez-vous européen pour cause de maladie, devrait également être de nouveau à disposition pour affronter le SCO.

L’incertitude demeure en revanche autour de Ruben Aguilar. Victime d’une gêne musculaire lors de la réception du TFC et contraint de déclarer forfait contre Leipzig, le latéral droit pourrait lui aussi effectuer son retour en Anjou, en fonction de l’évolution de son état physique. Didier Digard pourrait ainsi récupérer jusqu’à trois joueurs par rapport à la dernière sortie européenne des Sang et Or. Des renforts bienvenus pour le nouvel entraîneur du RC Lens, qui tentera de mettre fin à une série de cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues.