En déplacement sur la pelouse du SCO d’Angers ce samedi, le RC Lens devra se méfier d’un adversaire dos au mur. Stéphane Gilli, l’entraîneur angevin, attend une réaction forte de ses joueurs et compte bien profiter de la réception des Sang et Or pour mettre fin à une terrible série.

Didier Digard et ses hommes sont prévenus. Alors que le RC Lens traverse une période délicate sur le plan sportif, les Sang et Or s’apprêtent à affronter une formation angevine qui ne va pas beaucoup mieux. Avant-dernier de Ligue 1 avec seulement huit points au compteur, le SCO d’Angers reste sur six rencontres sans victoire, dont trois défaites consécutives.

Sèchement battus sur la pelouse du Paris FC (4-0) lors de la dernière journée de championnat, les Angevins auront à cœur de se racheter devant leur public. Une mauvaise nouvelle pour les Lensois, qui pourraient se retrouver face à une équipe particulièrement revancharde au stade Raymond-Kopa.

Stéphane Gilli veut « stopper l’hémorragie » face au RC Lens

Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par Lensois.com, Stéphane Gilli a clairement affiché ses ambitions avant la réception du Racing.

« Peu importe l’adversaire, l’objectif est de prendre des points, de refaire tourner le compteur. Paris, on peut l’analyser comme on veut mais sur la première période, le nul était mérité. Après, on a pris un but et l’équipe a sombré. C’est quelque chose qu’il faut stopper. On a beaucoup parlé. Aujourd’hui il faut prendre des points, arriver à stopper l’hémorragie. »

Malgré une situation sportive particulièrement préoccupante et un avenir forcément fragilisé sur le banc angevin, le technicien reste persuadé de pouvoir redresser la barre.

« J’ai zéro pression. Quand je signe dans un club, je viens travailler comme si j’allais rester 10 ans, mais en sachant que ça peut être fini le lendemain. Avec mon staff, on ne veut pas avoir de regret. On essaye de faire le maximum, de trouver des solutions. On va s’en sortir, j’en suis persuadé. »

Le RC Lens ne fait pas peur aux Angevins

Interrogé plus précisément sur le RC Lens et l’arrivée de Didier Digard sur le banc artésien, Stéphane Gilli a reconnu les qualités de l’effectif lensois, tout en refusant de faire une fixation sur son adversaire.

« Ils viennent de changer d’entraîneur, et Didier Digard a eu deux matches. Ce n’est pas comme si c’était le premier, même si la Ligue des Champions, c’est un contexte particulier. C’est déjà bien d’avoir eu deux matches à analyser quand même. Lens a fait une très belle saison dernière, il y a un bel effectif et le club joue la Ligue des Champions. Mais Lens ne m’intéresse pas aujourd’hui. C’est le SCO et de voir une réaction. Peu importe l’adversaire, que l’on joue Lens, ou Monaco ensuite, on doit voir une équipe avec de l’envie et de la qualité parce qu’elle en a. »

Le décor est planté. Alors que Didier Digard cherche encore à imprimer sa patte sur le collectif lensois, les Sang et Or devront éviter de tomber dans le piège angevin. Face à une formation qui joue gros dans la course au maintien, le Racing pourrait bien avoir fort à faire ce samedi.