À quelques heures de retrouver la Coupe de France face au FC Nueillaubiers, le FC Nantes enregistre une très bonne nouvelle. Éloigné des terrains depuis plusieurs semaines, Thomas Robinet a effectué son retour à l’entraînement.

Le FC Nantes va-t-il enfin pouvoir compter sur l’ensemble de ses forces offensives ? Alors que les Canaris peinent à retrouver une dynamique positive en Ligue 2, Grégory Poirier doit également composer avec plusieurs pépins physiques au sein de son effectif. Mais à l’approche d’un mois de décembre important pour le club des bords de l’Erdre, l’entraîneur nantais a de quoi retrouver le sourire.

Thomas Robinet de retour à l’entraînement !

Comme le rapporte Tribune Nantaise, Thomas Robinet a retrouvé le chemin de l’entraînement cette semaine. Le FC Nantes a d’ailleurs officialisé le retour de son attaquant à la Jonelière en publiant des images sur ses réseaux sociaux ce jeudi.

Touché aux ischio-jambiers, l’ancien attaquant de Dunkerque avait rechuté lors de la défaite des Canaris face au Pau FC (0-2), le 7 novembre dernier. Une blessure qui l’avait contraint à manquer les deux dernières rencontres du FC Nantes.

Si le buteur nantais semble pour le moment avoir repris de manière individuelle, son retour progressif constitue une excellente nouvelle pour Grégory Poirier. Le technicien pourra prochainement bénéficier d’une solution supplémentaire sur le front de son attaque, un renfort précieux dans la quête de points des Jaune et Vert en championnat.

Un retour face à Montpellier ?

Reste désormais à savoir quand Thomas Robinet sera en mesure de retrouver la compétition. Si le FC Nantes reçoit ce week-end le FC Nueillaubiers, pensionnaire de Régional 1, à l’occasion du huitième tour de la Coupe de France, la prudence pourrait être de mise concernant l’attaquant.

Victime d’une rechute il y a quelques semaines, Robinet ne doit pas précipiter son retour à la compétition. Le déplacement sur la pelouse du Montpellier HSC, programmé le samedi 5 décembre à 14 heures, pourrait ainsi constituer un objectif pour le buteur nantais.

Grégory Poirier devrait apporter davantage de précisions sur l’état de santé de son avant-centre. Douzième de Ligue 2, le FC Nantes aura bien besoin de toutes ses armes offensives pour amorcer sa remontée au classement. Et le retour de Thomas Robinet pourrait justement tomber à point nommé.