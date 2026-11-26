À quelques jours du match de Coupe de France face à Nueillaubiers, le FC Nantes a enregistré le retour de Thomas Robinet à l’entraînement.

Vainqueur ce lundi soir de Grenoble (1-0), à l’occasion de la 13e journée de Ligue 2, le FC Nantes vient d’enchaîner trois victoires consécutives toutes compétitions confondues, une première depuis décembre 2016. Remontés à la 12e place du classement en championnat, les Canaris semblent enfin avoir trouvé leur rythme de croisière et abordent avec le plein de confiance leur prochain rendez-vous en Coupe de France. Les hommes de Grégory Poirier affronteront ce dimanche (16h) le FC Nueillaubiers, pensionnaire de Régional 1, dans le cadre du 8e tour de la compétition.

Thomas Robinet de retour à l’entraînement avec le FC Nantes !

Et une bonne nouvelle est venue égayer la préparation des Jaune et Vert avant cette rencontre. Grégory Poirier pourrait prochainement récupérer l’un de ses blessés en la personne de Thomas Robinet. Absent face à Grenoble en raison d’une rechute de sa blessure aux ischio-jambiers, l’attaquant du FC Nantes a retrouvé le chemin de l’entraînement cette semaine, comme en témoignent les images de la séance de ce mercredi publiées par le club des bords de l’Erdre sur son site officiel.

Un signal encourageant pour le technicien nantais, qui pourrait bientôt disposer d’une solution supplémentaire sur le front de son attaque. Reste désormais à savoir si l’ancien buteur de Dunkerque sera suffisamment rétabli pour renouer avec la compétition dès ce week-end face à Nueillaubiers ou si le staff des Canaris préférera patienter jusqu’au choc de Ligue 2 contre Montpellier, programmé le 5 décembre prochain.