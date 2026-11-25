Des propos de Grégory Poirier lors du match entre le FC Nantes et Grenoble lundi à La Beaujoire (1-0) ont été jugés déplacés par les supporters des Canaris.

La rencontre face à Grenoble aurait pu se terminer sur une note plus positive. Vainqueur sur le score de 1-0, le FC Nantes a décroché un succès important pour se replacer en Ligue 2. Mais une situation de jeu a rapidement alimenté les discussions : le penalty qui aurait pu être accordé à Ignatius Ganago.

L’expression « viol arbitral » passe mal autour du FC Nantes

C’est dans ce contexte que Grégory Poirier aurait employé l’expression « viol arbitral » pour dénoncer la décision de ne pas accorder de penalty. Des mots qui ont suscité un malaise chez une partie de la communauté nantaise. Sur X, John Baltimore a notamment ouvert le débat. S’il reconnaît que le coach a gagné du crédit depuis le match de Pau, il estime que cette séquence pose problème.

« Le coach gagne du crédit depuis Pau, mais la séquence de contestation après le penalty non sifflé sur Ganago laisse un malaise avec ces propos empreints de pitoyable beaufitude. La pression n’excuse pas tout, surtout pour redevenir le gendre idéal en interview », a-t-il écrit. Une critique qui vise directement le vocabulaire utilisé par l’entraîneur du FC Nantes, mais aussi le contraste entre cette réaction à chaud et l’image qu’il peut renvoyer lors de ses interventions médiatiques.

Les supporters du FC Nantes divisés sur la polémique

La sortie de Grégory Poirier a rapidement provoqué des échanges entre supporters du FC Nantes. Certains rappellent que ce type d’expression appartient depuis longtemps au vocabulaire passionné du football, tandis que d’autres considèrent qu’elle n’a plus sa place dans le discours d’un entraîneur. Emmanuel Merceron a notamment réagi en relativisant la polémique : « « Viol arbitral », expression ancestrale du football. Peu gracieux, mais ça existe sur tous les terrains. » John Baltimore lui a répondu en évoquant l’identité historique du FC Nantes : « C’est tristement commun, mais un Denoueix n’aurait jamais parlé comme ça ; c’était aussi ça la spécificité nantaise, autrefois… »

D’autres supporters du FC Nantes ont exprimé un désaccord beaucoup plus marqué avec les mots employés. L’un d’eux estime notamment que « le terme viol n’est pas du tout adapté pour cette situation », ajoutant que la séquence était même gênante à la télévision et que l’entraîneur s’était laissé dépasser par ses émotions. Un autre supporter a également insisté sur la responsabilité particulière d’un éducateur : « J’étais également assez étonné qu’un terme aussi choquant pouvait être utilisé dans ce genre de contexte, encore plus venant d’un éducateur qui a un rôle d’exemplarité. Encore plus quand on sait qu’il y a des micros et un public familial juste à côté. »

Une polémique qui dépasse le simple fait de jeu

Au fond, le débat ne porte plus uniquement sur le penalty non accordé à Ignatius Ganago. C’est surtout le choix des mots de Grégory Poirier qui concentre désormais les critiques. Dans un football où les entraîneurs sont régulièrement exposés aux micros et aux caméras, chaque déclaration peut rapidement prendre une ampleur importante. La frustration après une décision arbitrale peut se comprendre, mais certains supporters nantais estiment qu’elle ne justifie pas l’utilisation de termes aussi lourds de sens.

Le succès contre Grenoble reste évidemment une bonne opération sportive pour les Canaris. Mais cette victoire (1-0) s’accompagne désormais d’une discussion qui touche à l’image du club et à la communication de son entraîneur. Grégory Poirier a-t-il simplement parlé sous le coup de l’émotion ou ses mots méritent-ils davantage de recul ? Une chose est sûre : chez les supporters du FC Nantes, cette séquence n’est pas passée inaperçue.