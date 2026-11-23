Déjà confronté à six absences, Grenoble a perdu un nouvel élément avant son déplacement sur la pelouse du FC Nantes, ce lundi soir (20h45). Olivier Frapolli a dû revoir son groupe à la dernière minute pour cette rencontre de la 13e journée de Ligue 2.

Leonardo Cerri touché à l’entraînement

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour le GF38. Initialement retenu pour affronter le FC Nantes, Leonardo Cerri s’est blessé dimanche à l’entraînement. L’attaquant italien est donc contraint de renoncer au déplacement à la Beaujoire, comme le rapporte Tribune Nantaise, qui relaie les informations du Dauphiné Libéré.

Pour compenser ce forfait de dernière minute, Olivier Frapolli a fait appel à Kyliann Fofana. Ce changement porte à sept le nombre d’absents dans les rangs grenoblois avant de défier les Canaris. Une situation loin d’être idéale pour préparer ce rendez-vous de championnat.

Le GF38 se présente très diminué

Grenoble devait déjà composer sans Clément Vidal et Matthéo Xantippe, tous les deux blessés. Arthur Lallias, Ange-Loïc N’Gatta et Zé Leite se trouvent pour leur part en phase de reprise, tandis que Dillon Hoogewerf est malade. Le forfait de Cerri réduit encore un peu plus les possibilités offensives du staff isérois.

Olivier Frapolli a finalement retenu vingt joueurs : Olliero, Allain, Limouri, Maçon, Pelon, Kouassi, Medroub, Niakaté, Zahui, Lélé Diba, Bernadou, Mouazan, Magnin, Martinez, Corboz, Bonnet, Bechikh, Djitté, Fofana et Akpa Akpro. Un groupe remanié qui tentera malgré tout de ramener un résultat de Loire-Atlantique.

Les Canaris ont aussi leurs jeunes à surveiller

Du côté nantais, l’actualité récente a également été marquée par une blessure. Loan Merrifield, auteur d’un doublé lors du Mondial U17, a dû quitter le terrain prématurément. Une situation distincte du match contre Grenoble, mais qui concerne un élément prometteur de la maison Jaune et Verte.

FC Nantes. Loan Merrifield claque un doublé au Mondial U17, avant de sortir sur blessure. — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2123740272609857708

Les supporters pourront retrouver l’actualité du FC Nantes alors que les Canaris s’apprêtent à recevoir une formation grenobloise largement amoindrie.

Une occasion à saisir pour le FC Nantes

Face à un adversaire privé de plusieurs solutions, le FC Nantes dispose d’un contexte favorable sur le papier. Les hommes appelés à débuter devront toutefois éviter tout relâchement contre une équipe qui conserve notamment Pape Meïssa Djitté, Efe Sarikaya Bechikh et Corboz dans son groupe.

Le coup d’envoi sera donné ce lundi à 20h45 au stade de la Beaujoire. Pour Grenoble, l’objectif sera de faire oublier une préparation perturbée par cette succession d’absences. Pour les Canaris, il s’agira surtout de profiter de ce rendez-vous à domicile pour avancer en Ligue 2.