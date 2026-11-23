Il y a un an, les Canaris s’arrachaient dans le « match de la peur » face à Lorient grâce à un scénario renversant. Douze mois plus tard, l’espoir a changé de visage, mais la lutte reste la même : Nantes se bat, désormais en Ligue 2, pour retrouver son souffle et sa place.

Souvenir d’un soir où Nantes refusait de sombrer

Le 23 novembre 2025, la Beaujoire retenait son souffle. Le FC Nantes, alors déjà en grande difficulté en Ligue 1, affrontait Lorient dans un duel capital pour le maintien. Les supporters se souviennent encore de cette soirée : un but contre son camp de Chidozie Awaziem juste avant la pause, une équipe nantaise longtemps à la peine, puis, dans un dernier sursaut, ce coup de tête libérateur du même Awaziem dans le temps additionnel pour arracher un point. Les notes étaient sans appel : Abline était le danger numéro un, Lopes héroïque sur sa ligne, mais le milieu manquait d’expérience et El-Arabi semblait perdu. Au classement, Nantes restait barragiste, mais évitait de justesse la 17e place. Ce nul, arraché dans la douleur, incarnait la force de caractère d’un groupe dos au mur, encore en vie dans la course au maintien. On espérait alors que ce sursaut servirait d’électrochoc pour relancer une saison mal embarquée.

Un an plus tard : l’urgence a changé d’étage, pas de visage

Douze mois se sont écoulés, et le FC Nantes a changé de décor mais pas de scénario. Relégués en Ligue 2 à l’issue d’un exercice 2025-2026 cauchemardesque, les Canaris espéraient un rebond immédiat. Mais la réalité est tout autre : après douze journées, ils végètent à la 14e place, englués dans la course au maintien et contraints de regarder derrière eux. L’espoir d’un retour express en Ligue 1, soufflé tout l’été, s’est heurté à une entame poussive, à un changement d’entraîneur précoce et à une infirmerie bien remplie. Là où, il y a un an, on attendait l’éclosion de jeunes comme Mwanga ou Tabibou, c’est aujourd’hui une nouvelle génération – Loan Merrifield, la révélation offensive chez les Bleuets, ou Joujou, héros d’un soir en Coupe de France – qui cristallise les attentes. Mais la pression est toujours là, le moindre faux pas peut coûter cher, et chaque match, comme celui qui arrive contre Grenoble, prend des allures de test. L’an passé, le FCN comptait sur l’énergie du désespoir pour survivre en Ligue 1 ; aujourd’hui, il doit trouver les ressources pour ne pas s’enliser en Ligue 2. Une chose n’a pas changé : à Nantes, il faut encore et toujours se battre pour mériter d’y croire.