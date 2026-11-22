Auteur d’un doublé avec l’équipe de France U17, Loan Merrifield fait l’unanimité auprès des supporters du FC Nantes, qui réclament davantage de temps de jeu pour le jeune attaquant.

Loan Merrifield est considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation du FC Nantes. Auteur de huit buts en 26 rencontres disputées la saison dernière avec les U17 et les U19 des Canaris, le jeune avant-centre français a franchi un nouveau cap cet été en intégrant le groupe professionnel de Grégory Poirier. Mais malgré cette promotion, le joueur de 17 ans attend toujours de disputer ses premières minutes en Ligue 2. Convoqué à deux reprises depuis le début de la saison, il est resté sur le banc face au Stade de Reims (0-0), le 10 octobre dernier, puis contre Clermont (1-1), le 30 octobre. Une situation qui pourrait toutefois évoluer dans les prochaines semaines, d’autant que le jeune Nantais vient de se mettre en évidence sur la scène internationale.

Les supporters nantais réclament du temps de jeu pour Merrifield

Actuellement présent à la Coupe du monde U17 avec l’équipe de France, Loan Merrifield a parfaitement lancé sa compétition en inscrivant un doublé lors de la victoire des Bleuets face à Haïti (3-1), pour leur premier match de poule. Une performance qui n’a visiblement pas laissé les supporters du FC Nantes indifférents, comme en témoigne notre sondage réalisé sur le compte X de But! FC Nantes. À la question « Grégory Poirier doit-il donner plus de temps de jeu à Loan Merrifield à son retour de la Coupe du monde U17 ? », 87,1 % des votants ont répondu « oui », contre seulement 12,9 % de « non ».

Reste désormais à savoir si Grégory Poirier donnera sa chance à Loan Merrifield après son retour de sélection. Alors que le FC Nantes cherche à retrouver de la régularité en Ligue 2, l’éclosion de son jeune avant-centre pourrait offrir une solution offensive supplémentaire à l’entraîneur des Canaris. Sa réussite avec les Bleuets constitue en tout cas un signal encourageant, même si le passage du football de jeunes au monde professionnel représente une étape importante dans sa progression. Avec un soutien aussi massif des supporters nantais, Loan Merrifield pourrait bien être l’un des joueurs les plus attendus à Nantes dans les prochaines semaines. À lui désormais de poursuivre sur sa lancée pour convaincre le staff nantais de lui accorder ses premières minutes en championnat.