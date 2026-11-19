Auteur d’un doublé face à Haïti pour lancer le Mondial U17 des Bleuets, Loan Merrifield a dû quitter ses partenaires sur blessure. Les premières nouvelles se veulent toutefois rassurantes.

La soirée aurait difficilement pu mieux commencer pour Loan Merrifield. Ce jeudi, le jeune attaquant du FC Nantes a parfaitement lancé la Coupe du monde U17 de l’équipe de France en inscrivant deux buts face à Haïti (3-1). Mais cette belle performance a été ternie par une sortie sur blessure à la 66e minute.

Titulaire au coup d’envoi, le Canari a rapidement fait parler son talent. Il a d’abord ouvert le score dès la 4e minute, avant de s’offrir un doublé à la 41e minute grâce à une frappe croisée du pied droit. Une prestation remarquée qui lui a également permis de recevoir le titre de joueur du match, selon la FIFA.

Des premières nouvelles rassurantes pour le FC Nantes ?

Malheureusement, Loan Merrifield n’a pas pu terminer la rencontre. Touché à la cheville, le joueur de 17 ans a quitté la pelouse en boitant à la 66e minute, laissant planer une inquiétude autour de son état physique.

Toutefois, les premiers éléments sont plutôt encourageants. Selon les informations rapportées par Ouest-France, un membre de la formation du FC Nantes a indiqué que le jeune attaquant ne semblait pas particulièrement inquiet à l’issue de la rencontre.

Un premier signal positif pour les Canaris, même si aucun diagnostic médical précis ni durée d’indisponibilité n’ont été communiqués à ce stade. Il faudra donc attendre de nouveaux examens pour connaître la nature exacte de cette blessure.

Un rendez-vous important dès dimanche

Les Bleuets devront rapidement se tourner vers leur prochain rendez-vous au Mondial U17. La France retrouvera l’Arabie saoudite ce dimanche à 14h30, avec l’objectif de confirmer son bon départ dans la compétition.

Reste désormais à savoir si Loan Merrifield pourra tenir sa place. Pour le FC Nantes, qui suit de près la progression de son jeune talent encore jamais utilisé chez les pros, l’essentiel sera surtout de ne prendre aucun risque avec l’un des grands espoirs de son centre de formation.