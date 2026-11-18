Grégory Poirier ne devrait pas pouvoir compter sur un effectif très étoffé pour recevoir Grenoble lundi prochain à La Beaujoire (20h45).

La préparation du prochain match ne s’annonce pas de tout repos pour Grégory Poirier. Alors que le FC Nantes accueillera Grenoble lundi à 20h45, l’entraîneur des Canaris doit déjà composer avec plusieurs forfaits.

Quatre blessés toujours indisponibles au FC Nantes

Selon Tribune Nantaise, quatre joueurs seraient toujours indisponibles en raison de problèmes physiques. Au total, six joueurs pourraient donc manquer cette confrontation à La Beaujoire. Dans le détail, Alexis Mirbach, Tylel Tati et Saïdou Sow poursuivent leur rééducation après leurs blessures au ménisque. Les trois joueurs ne devraient pas être en mesure de retrouver la compétition pour la réception de Grenoble. Autre absence importante, celle de Thomas Robinet. L’attaquant nantais a rechuté au niveau des ischio-jambiers lors de la rencontre face à Pau et devrait manquer plusieurs semaines de compétition.

Son indisponibilité pourrait même se prolonger jusqu’au déplacement à Montpellier, programmé le 5 décembre prochain. Un coup dur supplémentaire pour Grégory Poirier, qui devra donc se passer d’une solution offensive pour les prochaines échéances. Sauf nouvelle blessure d’ici lundi, ces quatre joueurs devraient ainsi déclarer forfait pour la réception des Grenoblois.

Merrifield à la Coupe du monde U17

Les problèmes ne s’arrêtent malheureusement pas à l’infirmerie. Deux autres Canaris manqueront également cette rencontre pour des raisons disciplinaires et internationales. Expulsé lors de la défaite contre Pau (0-2), Fodé Doucouré purgera son deuxième et dernier match de suspension. Le défenseur du FC Nantes pourra donc retrouver le groupe après cette rencontre face à Grenoble.

De son côté, Loan Merrifield est actuellement mobilisé avec l’équipe de France U17 pour disputer la Coupe du monde au Qatar. Le jeune Nantais ne sera donc pas disponible pour cette échéance de Ligue 2. Deux absences supplémentaires qui réduisent encore les possibilités de rotation à disposition de Grégory Poirier.

Doucouré, une bonne nouvelle pour le FC Nantes

Tout n’est cependant pas négatif pour le FC Nantes. L’entraîneur nantais pourra notamment récupérer Sékou Doucouré, qui était parti rejoindre la sélection U23 du Mali durant cette trêve internationale. Son retour constitue une solution supplémentaire pour le staff, alors que plusieurs joueurs manqueront à l’appel.

Sa disponibilité permettra au moins de compenser partiellement les nombreuses absences enregistrées ces derniers jours. Avec potentiellement six forfaits, le FC Nantes abordera donc la réception de Grenoble dans des conditions particulières. Grégory Poirier devra trouver les bonnes associations et faire appel aux solutions disponibles pour composer un onze compétitif.