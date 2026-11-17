À 35 ans, l’ancien attaquant du FC Nantes Yacine Bammou fait tout son possible pour revenir à ses premières amours au PSG.

L’histoire ne surprend plus personne. Avant de devenir footballeur professionnel et de porter notamment les couleurs du FC Nantes, Yacine Bammou travaillait… à la boutique officielle du PSG. Une situation qu’il a connue lors de la saison 2012-2013, alors qu’il évoluait encore sous les couleurs d’Évry, en cinquième division française.

Maxime Dupé doit-il redevenir titulaire ? — But! FC Nantes (@ButNantes) November 16, 2026

Bammou pourrait retrouver le PSG… dans les coulisses

Pour joindre les deux bouts, le jeune attaquant occupait alors un poste de vendeur dans le magasin du club parisien. Il côtoyait ainsi quotidiennement les supporters et l’environnement d’un club dont il allait, quelques années plus tard, découvrir une autre facette. Car le destin lui a ensuite réservé une trajectoire exceptionnelle. Après avoir franchi les étapes vers le monde professionnel, Bammou a notamment rejoint le FC Nantes. C’est sous le maillot des Canaris qu’il a signé l’un des moments marquants de sa carrière : le 26 septembre 2015, il avait inscrit un but lors de la spectaculaire victoire nantaise au Parc des Princes (1-4).

Une performance symbolique pour celui qui, quelques années auparavant, travaillait encore dans la boutique du club de la capitale. Cette histoire particulière pourrait aujourd’hui connaître un nouvel épisode. Selon L’Équipe, Yacine Bammou aurait récemment passé un entretien avec le nouveau responsable de la boutique du PSG. L’ancien avant-centre chercherait ainsi à retrouver ses premières amours en intégrant potentiellement l’organigramme parisien au poste de coordinateur. Un éventuel retour qui aurait forcément une saveur particulière pour le joueur de 35 ans.

« Je le dis haut et fort, c’est une fierté »

Après avoir connu les terrains de Ligue 1, les déplacements et les grandes soirées du football français, il pourrait désormais mettre son expérience et sa connaissance de l’environnement parisien au service du club. Une reconversion loin du rectangle vert, mais qui permettrait de boucler une boucle particulièrement singulière. Et Yacine Bammou n’a jamais cherché à cacher cette partie de son histoire.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien Nantais avait évoqué avec franchise cette période de sa vie : « Il y a eu un moment où j’en ai eu un peu marre. Mais il n’y a pas de honte à avoir, pas de raison de le renier. J’étais là dans le rayon, avec les supporters. Je le dis haut et fort, c’est une fierté. » Une déclaration qui en dit long sur son état d’esprit. Loin de considérer son ancien métier comme une parenthèse embarrassante, Bammou revendique pleinement ce parcours atypique. Si les discussions avec le PSG aboutissent, l’ancien buteur des Canaris pourrait donc retrouver le club qui lui avait offert une première opportunité professionnelle, avant même qu’il ne connaisse les joies du football de haut niveau.