Convoqué en équipe de France U17 au Qatar, Loan Merrifield (FC Nantes, 17 ans) est décrit comme le plus grand potentiel de l’équipe tricolore.

Le FC Nantes tient peut-être une future pépite. Convoqué avec l’équipe de France U17 pour le rassemblement au Qatar, Loan Merrifield (17 ans) attire déjà l’attention. Dans son édition du jour, L’Équipe consacre un focus aux meilleurs espoirs tricolores présents au Qatar. Et le nom de Loan Merrifield figure en bonne place. Une reconnaissance importante pour un joueur qui n’a pourtant pas encore eu l’occasion de faire ses débuts avec l’équipe première du FC Nantes sous les ordres de Grégory Poirier.

« Le plus grand potentiel de cette promotion »

Les mots employés par le quotidien sportif sont particulièrement élogieux : « Il a peut-être le plus grand potentiel de cette promotion. » Stéphane Moreau, entraîneur des U19 nantais, confirme lui aussi les qualités exceptionnelles du jeune Canari. « Loan, c’est un talent pur, avec une très belle technique et un pied gauche exceptionnel », souligne-t-il. Le technicien apporte toutefois quelques nuances concernant sa progression.

Merrifield doit encore diversifier son jeu et mieux intégrer les exigences du football sans ballon. Des axes de travail importants pour transformer ses qualités individuelles en véritable atout collectif. Arrivé à Nantes en 2023 en provenance d’Angers, Loan Merrifield évolue principalement sur l’aile droite malgré son pied gauche naturel. L’attaquant du FC Nantes est régulièrement surclassé, preuve de la confiance accordée à son potentiel par le centre de formation nantais.

Le FC Nantes a déjà sécurisé son avenir

Cette saison, il a disputé six rencontres avec la réserve, inscrivant un but. Des statistiques encore modestes, mais qui ne résument pas les qualités techniques et la marge de progression du joueur. Conscient de tenir un élément prometteur, le FC Nantes a déjà pris les devants en lui faisant signer son premier contrat professionnel.

Sa présence au Qatar avec les U17 français constitue une nouvelle étape dans son développement. Alors que les regards commencent à se tourner vers lui, Loan Merrifield doit désormais confirmer les espoirs placés en lui. Pour le FC Nantes, l’objectif sera de l’accompagner progressivement vers le monde professionnel. À seulement 17 ans, le jeune gaucher possède déjà une belle réputation et pourrait bien devenir l’un des visages de la nouvelle génération nantaise.