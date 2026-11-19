Blessé lors du 7e tour de la Coupe de France et sans doute encore absent face à Grenoble lundi en L2, Thomas Robinet (30 ans) susciterait-il des tensions au FC Nantes ?

L’ambiance serait-elle moins sereine qu’il n’y paraît au FC Nantes ? Une séquence survenue lors de la rencontre face à Pau, au 7e tour de la Coupe de France, fait en tout cas beaucoup parler. Blessé durant cette rencontre, Thomas Robinet pourrait encore manquer le prochain rendez-vous des Canaris contre Grenoble, lundi soir en Ligue 2. Mais au-delà de son état physique, c’est surtout la réaction de ses coéquipiers qui suscite des commentaires.

Un manque de soutien qui interpelle autour de Thomas Robinet

Au Nouste Camp, Robinet avait été contraint de quitter ses partenaires. Ces derniers ont finalement réussi à s’imposer avec autorité sur le score de 2-0. Mais une scène observée au moment de sa blessure n’a pas échappé aux supporters nantais. Sur X, Emmanuel Merceron a notamment relevé un détail étonnant : « Plus de Palois que de Nantais venus prendre des nouvelles de la blessure de Robinet. »

Une observation qui a rapidement fait réagir les suiveurs des Canaris. Plusieurs internautes se sont interrogés sur la cohésion du groupe et les relations entre les joueurs. Sur les réseaux sociaux, certains commentaires ont été particulièrement sévères. « Bah logique c’est chacun pour sa gueule dans ce club », a notamment écrit un supporter. Un autre a estimé que cette séquence « en dit long sur la symbiose dans cette équipe ».

Le FC Nantes doit confirmer contre Grenoble à La Beaujoire

Ces réactions pourraient traduire une certaine inquiétude autour de l’ambiance au sein du vestiaire du FC Nantes. Pour autant, une image isolée ne permet pas de tirer des conclusions définitives sur les relations entre Thomas Robinet et ses coéquipiers. Aucune tension particulière entre le joueur et le reste du groupe n’est établie à travers cette seule séquence.

Ces interrogations interviennent néanmoins à quelques jours de la réception de Grenoble. Le FC Nantes retrouvera son public lundi soir à La Beaujoire, avec un coup d’envoi programmé à 20h45. Reste également à savoir si Robinet sera suffisamment remis pour participer à cette rencontre. Son éventuelle absence constituerait un sujet supplémentaire pour le staff nantais. Pour l’heure, on s’y prépare.