Après deux victoires consécutives, le FC Nantes doit confirmer dimanche face à Grenoble lors de la 13e journée de Ligue 2. Grégory Poirier se méfie particulièrement de ce rendez-vous à la Beaujoire, où les Canaris ont récemment laissé échapper de précieux points.

Poirier n’a pas oublié Dunkerque et Clermont

Le retour de la confiance ne suffit pas à rassurer totalement Grégory Poirier. Avant de recevoir Grenoble, l’entraîneur nantais garde en mémoire les déconvenues vécues à domicile contre Dunkerque et Clermont. Deux rencontres durant lesquelles son équipe avait ouvert le score sans parvenir à conserver son avantage.

« Il s’est passé des moments dans ces matchs-là où on a failli en termes de mentalité. On sait ce qu’on met en place, mais aujourd’hui ça doit être traduit par une prestation, par une performance sur ce genre de match. C’est une opportunité et un test », a-t-il expliqué lors de son point presse d’avant-match.

Le technicien attend donc davantage de maîtrise, mais aussi cette mentalité de combat imposée par la Ligue 2. Dans un stade où l’attente est forte, Nantes doit notamment apprendre à mieux gérer ses temps faibles sans céder à la frustration.

Une embellie encore fragile

Les Canaris viennent pourtant d’enchaîner deux succès pour la première fois de la saison. La victoire à Pau a redonné de l’élan au groupe, avant une qualification sérieuse en Coupe de France. Les joueurs offensifs ont également retrouvé le chemin des filets, un signal positif avant de revenir à la Beaujoire.

« On ne se gargarise pas de ça, mais ça met un peu de confiance », tempère néanmoins Poirier. Pour retrouver toutes les dernières actualités du FC Nantes, la confirmation passera désormais par une prestation plus aboutie devant les supporters nantais.

Loan Merrifield a inscrit un doublé au Mondial U17 avant de sortir sur blessure. — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2123740272609857708

Grenoble arrive avec les mêmes certitudes

En difficulté au classement, Grenoble reste lui aussi sur deux victoires, dont une face à Reims. Un succès construit grâce à des transitions rapides et efficaces, alors que les Rémois avaient largement contrôlé le ballon. Ce scénario a forcément retenu l’attention du staff nantais.

« Tout est fait pour faire mal sur leurs transitions », prévient Poirier, qui réclame une concentration permanente à la perte du ballon. Le coach nantais s’attend à voir les Grenoblois laisser l’initiative à son équipe et attendre la moindre erreur pour se projeter.

Nantes doit retrouver son efficacité à la Beaujoire

Au-delà de la vigilance défensive, Nantes devra surtout se montrer plus tranchant. Poirier estime que son équipe a manqué d’efficacité offensive lors de ses dernières sorties à domicile, laissant ainsi ses adversaires rester dans le match.

Le technicien appelle également ses joueurs à accepter la patience nécessaire face à un bloc compact. Pour lui, les équipes de Ligue 2 abordent les déplacements à Nantes ou à Saint-Étienne comme des rendez-vous particuliers. Aux Canaris de supporter cette pression et de prouver que leur embellie peut enfin s’inscrire dans la durée.