Brillant avec les Bleuets face à Haïti, Loan Merrifield fait parler de lui, mais une interrogation soulevée par Emmanuel Merceron relance le débat sur la gestion des jeunes talents au FC Nantes et les intentions de la famille Kita.

Le FC Nantes tient peut-être un futur très grand talent dans ses rangs. À seulement 17 ans, Loan Merrifield vient de frapper fort sur la scène internationale. Auteur d’un doublé contre Haïti (3-1) pour l’entrée en lice des Bleuets dans la Coupe du monde U17, l’attaquant nantais confirme les espoirs placés en lui.

Mais au-delà de sa performance, c’est surtout son avenir à la Beaujoire qui suscite des interrogations. Et Emmanuel Merceron a lancé une piste pour le moins intrigante.

Emmanuel Merceron interpelle sur la stratégie des Kita

Sur X, Emmanuel Merceron a réagi à un échange autour de la situation du jeune attaquant. Un internaute estimait notamment que Loan Merrifield avait déjà des arguments pour passer devant Ganago et que lancer une pépite de ce calibre pourrait être bénéfique à sa carrière.

Interrogé sur les raisons qui pourraient expliquer l’absence de véritable opportunité chez les professionnels, l’observateur du FC Nantes a avancé une hypothèse particulièrement piquante : « Parce que les Kita ne veulent pas le péter en pro pour le vendre ? »

Une sortie qui relance le débat sur la politique sportive de la famille Kita. Derrière cette remarque, c’est notamment la question de la valorisation des jeunes joueurs qui est posée : le FC Nantes entend-il réellement construire autour de ses meilleurs espoirs ou privilégie-t-il une logique économique ?

Loan Merrifield, une pépite déjà sécurisée jusqu’en 2029

Difficile, en tout cas, de nier le potentiel du jeune attaquant. Recruté en provenance d’Angers en 2023, Loan Merrifield a progressivement gravi les échelons de la Jonelière. Le 28 septembre dernier, le FC Nantes a officialisé son premier contrat professionnel jusqu’en 2029.

Ses qualités de percussion, sa vitesse et sa technique sont particulièrement appréciées. Son doublé contre Haïti vient désormais renforcer sa visibilité, alors que le Mondial U17 représente une belle vitrine internationale.

Les Kita tiennent-ils leur prochain gros coup au mercato ? Difficile de l’affirmer pour le moment, puisque Loan Merrifield n’a encore jamais disputé la moindre minute avec les professionnels du FC Nantes. Un paradoxe : comment espérer valoriser un jeune talent sur le marché des transferts sans lui offrir la moindre opportunité de se montrer au plus haut niveau ?