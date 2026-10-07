En plein processus de vente, le FC Nantes peut se vanter d’avoir fair signer un crack annoncé.

Loan Merrifield a franchi une étape importante dans sa jeune carrière la semaine dernière en signant son premier contrat professionnel avec le FC Nantes.

Les supporters du FC Nantes voient en Merrifield une future star

Une récompense pour l’attaquant de 17 ans, considéré comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du club. Et le Nantais n’a pas tardé à se mettre en évidence puisqu’il a trouvé le chemin des filets dans la foulée lors d’un match amical face au FC Lorient, malgré la défaite des Canaris (1-2). De quoi forcément nourrir les espoirs autour du jeune joueur.

L’enthousiasme est en tout cas bien présent chez les supporters nantais. But a récemment lancé un sondage avec une question simple : « Loan Merrifield peut-il être la future star du FC Nantes ? » Le résultat est sans ambiguïté. Sur les réponses enregistrées, 80 % des votants estiment que le jeune attaquant peut devenir la prochaine grande révélation du club, contre seulement 20 % qui pensent le contraire.

Une belle promesse pour l’avenir du FC Nantes

Ce résultat criant témoigne des attentes déjà importantes autour de Merrifield, malgré son très jeune âge. Dans un contexte où l’avenir du FC Nantes fait l’objet de nombreuses discussions avec la possible vente du club, la signature de Loan Merrifield constitue une nouvelle positive pour la formation nantaise.

Il faudra évidemment laisser du temps au jeune attaquant pour confirmer les promesses entrevues à ses débuts. Mais entre son premier contrat professionnel, son but face à Lorient et l’enthousiasme des supporters, Loan Merrifield commence déjà à attirer l’attention. Le FC Nantes tient peut-être là l’une de ses futures révélations. À lui désormais de confirmer les attentes placées en lui.