Le choc de la 8e journée de Ligue 2 entre le FC Nantes et le Stade de Reims pourrait donner lieu à un changement majeur dans le onze des Canaris.

Le FC Nantes prépare un rendez-vous important. Samedi après-midi, les Canaris accueilleront le Stade de Reims à la Beaujoire dans le cadre de la huitième journée de Ligue 2 (14h).

Dupé sous pression au FC Nantes ?

Une rencontre qui pourrait être marquée par un changement majeur dans le onze de départ de Grégory Poirier. Car si l’entraîneur nantais continue de faire confiance à Maxime Dupé depuis le début de la saison, la hiérarchie semble désormais moins figée.Maxime Dupé connaît effectivement un début de saison difficile. De retour au FC Nantes cet été, le gardien de 33 ans avait été installé comme titulaire par Grégory Poirier. Mais ses performances n’ont pas totalement convaincu et le portier s’est rapidement retrouvé dans le collimateur d’une partie des supporters. Les critiques se sont notamment multipliées après plusieurs buts encaissés jugés évitables. Une situation forcément inconfortable pour un gardien qui doit évoluer avec un maximum de confiance. Et derrière lui, la concurrence existe.

Patrik Carlgren pourrait ainsi avoir une véritable carte à jouer. Le gardien suédois, arrivé pour concurrencer Dupé, a profité de la longue trêve internationale pour obtenir du temps de jeu. Samedi dernier, il était notamment titulaire lors du match amical disputé par Nantes contre Lorient, une rencontre finalement perdue 2-1 par les Canaris. Un simple test dans un match de préparation ? Peut-être. Mais ce choix peut également être interprété comme un signe envoyé par Grégory Poirier.

Poirier réfléchit-il à changer de gardien au FC Nantes ?

C’est toute la question avant la réception de Reims. En maintenant Dupé titulaire depuis le début de la saison, Poirier avait clairement établi une hiérarchie. Mais le fait d’avoir installé Carlgren dans les buts pendant la trêve montre au minimum que le staff du FC Nantes souhaite observer les différentes options disponibles. Et dans une période où Nantes doit impérativement engranger des points, le poste de gardien pourrait devenir un véritable sujet.

Changer de portier constituerait évidemment une décision importante. Mais conserver Dupé malgré les critiques serait également un choix fort. Pour Patrik Carlgren, l’occasion pourrait donc être belle. Une titularisation contre Reims lui permettrait de s’installer pour la première fois dans le onze nantais en match officiel cette saison. Le Suédois devra toutefois patienter jusqu’à samedi pour connaître la décision de son entraîneur. Grégory Poirier pourrait très bien maintenir sa confiance à Dupé et considérer que la hiérarchie n’a pas changé malgré le test effectué pendant la trêve. Mais la réflexion semble désormais bel et bien lancée.