Les supporters du FC Nantes ne veulent pas d’un jour défensif pour pallier la longue blessure de Tylel Tati en défense.

Le FC Nantes doit composer avec une nouvelle tuile. Tylel Tati, jeune défenseur central, devrait manquer plusieurs mois après sa blessure contractée avec les Bleuets. Une absence forcément problématique pour Grégory Poirier, qui doit déjà gérer un effectif particulièrement sollicité depuis le début de la saison.

Les supporters du FC Nantes disent non à un joker !

Face à cette longue indisponibilité, la question d’un recrutement supplémentaire s’est rapidement posée. Le mercato étant désormais fermé, le FC Nantes pourrait théoriquement se tourner vers le marché des jokers afin de renforcer son secteur défensif. Une solution qui permettrait à Grégory Poirier de disposer d’une option supplémentaire pour faire face aux blessures, aux suspensions et à l’enchaînement des rencontres. Mais cette idée ne semble pas faire l’unanimité auprès des supporters.

But! Football Club a lancé un sondage avec une question simple : « Le FC Nantes doit-il recruter un joker pour remplacer Tylel Tati ? » Et le résultat est assez clair : 55,7 % des votants ont répondu non, contre 44,3 % qui souhaitent voir le FC Nantes recruter un défenseur supplémentaire. La majorité est donc opposée à l’arrivée d’un joker défensif. Un résultat qui traduit une certaine confiance dans les solutions déjà présentes dans l’effectif.

Poirier préfère-t-il faire confiance à son groupe ?

Cette tendance peut également s’expliquer par la volonté de ne pas empiler les recrues. Le FC Nantes dispose déjà de plusieurs solutions défensives et peut également s’appuyer sur de jeunes joueurs susceptibles de profiter de la situation. Tati lui-même avait été utilisé dans le onze nantais en début de saison, preuve que le club avait déjà décidé de donner une place importante à sa jeunesse. La blessure du jeune défenseur représente donc un coup dur, mais elle peut aussi offrir une opportunité à un autre élément du groupe.

Avec ce sondage, les supporters ont donné leur avis mais la décision finale appartiendra évidemment à la direction et au staff du FC Nantes. Grégory Poirier devra rapidement déterminer s’il considère son effectif suffisamment armé pour compenser l’absence de Tati ou si un renfort supplémentaire devient indispensable. La situation sportive pourrait également faire évoluer la réflexion.