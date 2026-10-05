FC Nantes, Stade Rennais : Laval révèle un nouveau jeune buteur

Mathys Houdayer, né en 2005, s’affirme comme l’une des révélations du début de saison en Ligue 2 avec le Stade Lavallois. Après avoir marqué contre le FC Nantes et le Red Star, le jeune Lavallois a encore trouvé la faille face au Stade Rennais en amical.

Houdayer se montre face au FC Nantes

Le Stade Lavallois tient peut-être l’un des éléments prometteurs de cette nouvelle saison de Ligue 2. Mathys Houdayer, joueur de la génération 2005, profite de ce début d’exercice pour se mettre en évidence sous les couleurs tango.

Le jeune Lavallois a notamment inscrit un but face au FC Nantes. Une réalisation qui lui a permis de confirmer sa capacité à se montrer contre un adversaire particulièrement suivi, même si son geste le plus remarqué reste celui réalisé face au Red Star.

Selon BeFootball, Houdayer fait partie des révélations de ce début de saison en Ligue 2. Une étiquette encore précoce, mais nourrie par plusieurs actions marquantes en l’espace de quelques rencontres.

Un bijou remarqué contre le Red Star

Face au club francilien, Mathys Houdayer s’est distingué avec un but particulièrement spectaculaire. Les images diffusées par la Ligue 2 ont rapidement mis en lumière cette réalisation, qui accompagne les débuts prometteurs du jeune joueur avec Laval.

Mathys Houdayer, né en 2005, est l’une des révélations de ce début de saison en Ligue 2 avec Laval. Buteur face à Nantes, il a surtout inscrit un bijou contre le Red Star. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2107147946428858685

Au-delà de la qualité du geste, cet enchaînement de buts permet surtout à Houdayer de gagner en visibilité. Sa valeur marchande n’est pas communiquée, mais ses performances commencent déjà à attirer l’attention autour d’un joueur encore au début de son parcours chez les professionnels.

Le Stade Rennais également averti

Mathys Houdayer ne s’est pas arrêté aux rencontres officielles. Vendredi, il a également inscrit un superbe but lors d’un match amical face au Stade Rennais. Une nouvelle réalisation contre une formation de Ligue 1, quelques jours après avoir déjà fait parler de lui en championnat.

Ce rendez-vous amical ne possède évidemment pas la même portée qu’un match de Ligue 2. Il offre néanmoins un indice supplémentaire sur la confiance actuelle du Lavallois, capable de reproduire ses gestes décisifs dans des contextes différents.

Laval tient une révélation à confirmer

La dynamique de Houdayer constitue désormais l’un des motifs de satisfaction du Stade Lavallois. Son but contre Nantes, son bijou face au Red Star puis sa réalisation contre Rennes dessinent une progression encourageante, sans qu’il soit encore question de tirer des conclusions définitives.

Le plus difficile commence souvent après les premières semaines réussies. Houdayer devra désormais confirmer dans la durée et continuer à peser avec Laval en Ligue 2. À seulement 21 ans, le joueur né en 2005 vient en tout cas de franchir une première étape en s’installant parmi les jeunes à suivre du championnat.