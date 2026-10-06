Les élus du personnel sont convoqués ce mardi à un Comité social et économique pour discuter notamment du projet de rachat du FC Nantes par Paulo Tavares.

Le dossier de la vente du FC Nantes continue d’avancer. Après plusieurs semaines marquées par les rumeurs, les négociations et de nombreuses interrogations autour de l’avenir du club, une nouvelle étape vient d’être franchie ce mardi.

Les salariés du FC Nantes officiellement informés

Selon Presse Océan, les élus du personnel ont en effet été convoqués à un Comité social et économique extraordinaire. À l’ordre du jour : le projet de rachat du FC Nantes par Paulo Tavares.Cette réunion constitue une étape importante dans le processus de vente. Les représentants du personnel ont ainsi été officiellement informés du projet porté par Paulo Tavares. Une procédure obligatoire dans le cadre d’une opération de cette ampleur, même si l’avis rendu par le CSE reste consultatif. La présence de Cathy Bancarel, directrice des ressources humaines du FC Nantes, témoigne également de l’importance du rendez-vous. Après les nombreuses informations ayant circulé ces dernières semaines, les salariés disposent donc désormais d’informations officielles concernant le projet de changement de propriétaire.

Cette convocation du CSE apporte surtout un nouvel élément au dossier. Jusqu’ici, la vente du FC Nantes pouvait encore apparaître comme une perspective lointaine. Désormais, le projet est suffisamment avancé pour être présenté officiellement aux représentants du personnel. Une étape qui devrait donc rassurer les partisans d’un changement de propriétaire, tout en alimentant forcément les interrogations des salariés sur leur avenir. La Jonelière a d’ailleurs vécu ces dernières semaines au rythme de nombreuses informations concernant le futur du club. Cette réunion permet désormais de donner un cadre plus officiel au processus.

La DNCG, prochaine étape majeure de la vente du FC Nantes

Pour autant, rien n’est encore définitivement acquis. Le projet de rachat doit désormais franchir un autre obstacle particulièrement important : l’audition devant la DNCG. L’instance de contrôle financier du football français devra examiner le dossier et les garanties apportées par le futur propriétaire. Cette étape sera donc déterminante pour la suite des opérations. Le CSE ne constitue qu’une étape consultative du processus, tandis que la DNCG aura un rôle beaucoup plus important dans la validation financière du projet.

Le nom de Paulo Tavares est désormais clairement associé au projet de reprise du FC Nantes. Le fait que les salariés aient été officiellement informés montre en tout cas que son projet n’est plus simplement au stade des discussions préliminaires. Le processus avance suffisamment pour entrer dans une phase beaucoup plus concrète. Il faudra toutefois encore patienter avant de pouvoir parler officiellement de changement de propriétaire. La prochaine grande échéance sera donc l’examen du dossier par la DNCG.