Avant de se déplacer à Nantes lundi soir en clôture de la 13e journée de Ligue 2, Grenoble retrouve de l’ambition. De retour de blessure, Nesta Zahui assure que les Isérois ne viendront pas à la Beaujoire pour subir.

Zahui affiche la confiance grenobloise

On vous en parlait vendredi, plusieurs bonnes nouvelles ont été confirmées avant Grenoble dans les rangs nantais. Mais le GF38 prépare lui aussi ce rendez-vous avec une confiance retrouvée après avoir fait tomber Reims, dernière équipe encore invaincue en championnat.

Ce succès a redonné de l’allant à une équipe installée dans la zone rouge après un tiers de la saison. « Cela a fait du bien, cela faisait longtemps qu’on n’avait pas gagné », a reconnu Nesta Zahui dans des propos relayés par Grenoble Foot Info.

Le latéral droit, annoncé de retour de blessure et très vraisemblablement titulaire, veut désormais enchaîner face aux Canaris. « On va jouer dans un beau stade, contre un beau club, mais on n’y va pas en touristes. On est là pour jouer un match et obtenir un résultat », a-t-il prévenu, selon La Tribune Nantaise.

Le classement nantais ne change rien au plan

Dans une rencontre importante pour deux formations en quête de points, Zahui refuse de s’attarder sur la situation du FC Nantes. « Je ne sais pas pourquoi Nantes est là où ils sont au classement. Je me focalise simplement sur nous, sur notre performance », explique le défenseur grenoblois.

Loan Merrifield claque un doublé au Mondial U17 avant de sortir sur blessure. — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2123740272609857708

La pression du maintien existe pourtant déjà pour le GF38. Zahui ne la nie pas, mais il ne veut pas qu’elle pèse sur l’approche iséroise : « On regarde le classement, on voit où on est. Maintenant, cela ne doit pas jouer sur notre approche du match, cela ne doit pas nous brider. » Une manière de rappeler que Grenoble entend capitaliser sur son succès contre Reims plutôt que calculer à la Beaujoire.

Les rumeurs nantaises appartiennent au passé

Cette affiche aura une saveur particulière pour l’ancien pensionnaire du centre de formation du PSG. Durant le mercato estival, le nom de Nesta Zahui avait circulé du côté de Nantes. Une piste que le principal intéressé a rapidement évacuée avant de retrouver les Canaris.

« C’est passé, c’était pendant le mercato. Je n’ai pas géré ce dossier et je suis passé à autre chose », a-t-il assuré. Faute d’avoir rejoint la maison Jaune et Verte, le latéral droit va donc découvrir la Beaujoire sous le maillot grenoblois.

Un avertissement à prendre au sérieux

Pour Nantes, le statut de relégable de son prochain adversaire ne constitue donc aucune garantie. Grenoble vient de signer un résultat marquant et se présentera avec l’intention de confirmer son réveil. Le discours offensif de Zahui fixe clairement le ton d’un match où les deux équipes auront beaucoup à perdre.

Très attendu dans son couloir droit, le défenseur devra désormais joindre les actes aux paroles. Les Canaris sont prévenus : Grenoble se déplacera à la Beaujoire avec l’ambition de repartir avec un résultat.