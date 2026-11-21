Relégué en Ligue 2, le FC Nantes traverse un début de saison très délicat et reste englué dans le bas du classement. Formé à la Jonelière, Lohann Doucet refuse pourtant de céder à l’inquiétude et s’appuie sur un précédent vécu au Paris FC.

Un début de saison très loin des ambitions

Après douze journées de Ligue 2, le FC Nantes n’occupe que la 14e place avec 12 points. Les Canaris présentent un bilan de trois victoires, trois matchs nuls et six défaites, bien loin des objectifs affichés après la relégation de Ligue 1.

Ce départ poussif a déjà provoqué un changement sur le banc. Michel Der Zakarian a été remplacé dès la fin du mois d’août par Grégory Poirier, chargé de relancer une équipe en manque de résultats. La victoire obtenue à Pau (2-0), puis la qualification en Coupe de France contre les Castelbourgeois (9-1), ont toutefois apporté un peu d’air avant la réception de Grenoble, 17e, lundi à la Beaujoire.

Doucet ne s’inquiète pas pour les Canaris

Interrogé dans le cadre d’un entretien accordé à Top Mercato, Lohann Doucet conserve une confiance intacte. Le milieu de 24 ans, formé dans la maison Jaune et Verte entre 2015 et 2024, estime que le groupe possède les qualités nécessaires pour remonter la pente.

« Ils sont repartis sur une nouvelle base, ça prend du temps. Je les suis énormément, donc je sais qu’ils ont une très grosse équipe pour la Ligue 2. Ils ont tout pour bien finir la saison. Ils ont le temps. Donc je ne m’inquiète pas pour Nantes », assure l’actuel joueur du Vitoria Guimaraes.

Loan Merrifield a inscrit un doublé au Mondial U17 avant de sortir sur blessure. — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2123740272609857708

Le précédent du Paris FC entretient l’espoir

Fort de ses 71 rencontres disputées en Ligue 2, Doucet sait qu’une saison peut rapidement basculer. L’international burkinabè, récemment qualifié pour la CAN 2027, prend ainsi l’exemple du Paris FC, où il avait été prêté lors de l’exercice 2023-2024.

« À cette période-là, on avait 7 points sur 30, il me semble. Et au final, on a failli monter, parce qu’on a joué les play-offs à la fin », rappelle-t-il. Le club parisien avait finalement terminé à la cinquième place malgré son départ manqué.

Une dynamique encore fragile à confirmer

L’ancien Nantais juge le contenu proposé encourageant, mais attend désormais davantage de réussite. « J’espère juste que la mayonnaise va prendre et qu’ils auront plus de réussite sur les prochains matchs », glisse-t-il.

La rencontre face à Grenoble représente donc une nouvelle occasion de confirmer l’embellie. Pour les Canaris, une victoire permettrait de s’éloigner de la zone dangereuse et de commencer à combler le retard accumulé dans la course aux premières places.