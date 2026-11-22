À deux jours de la réception de Grenoble, plusieurs forfaits du côté du GF38 viennent faire les affaires du FC Nantes et de Grégory Poirier.

Le FC Nantes reçoit ce lundi (20h45) Grenoble, à l’occasion de la 13e journée de Ligue 2. Initialement prévue samedi, cette rencontre a été décalée de deux jours en raison des manifestations prévues à Nantes. Un duel particulièrement important dans la course au maintien entre les Canaris, seulement 14es au classement, et les Grenoblois, désormais lanternes rouges après la victoire de Laval contre Montpellier (1-0), ce samedi. Les hommes de Grégory Poirier auront donc l’occasion de prendre leurs distances avec un concurrent direct et de se donner un peu d’air au classement devant leur public de la Beaujoire.

Mais pour cette rencontre capitale, l’entraîneur nantais devra composer avec un effectif diminué. Six joueurs sont d’ores et déjà forfaits : Alexis Mirbach, Tylel Tati, Saïdou Sow, Fodé Doucouré, Thomas Robinet et Loan Merrifield. Trois autres éléments restent incertains : Lucas Perrin, Mathieu Cafaro et Killian Corredor. Toutefois, le FC Nantes n’est pas le seul à devoir faire face à une infirmerie bien remplie. Du côté de Grenoble, plusieurs mauvaises nouvelles sont également tombées à l’approche de ce déplacement en Loire-Atlantique.

Six absents confirmés à Grenoble, mais un retour important

Comme l’a annoncé vendredi l’entraîneur grenoblois, Olivier Frapolli, en conférence de presse d’avant-match, six joueurs manqueront à l’appel face au FC Nantes. Déjà privés de Matthéo Xantippe, Ange-Loïc Ngatta et Arthur Lallias, les Isérois devront également se passer de Clément Vidal, victime d’une lésion au mollet, de Dillon Hoogewerf, malade, et de Zé Leité, initialement incertain. Une cascade d’absences qui complique la tâche du GF38 avant ce choc pour le maintien. Grenoble pourra néanmoins compter sur une bonne nouvelle avec le retour de Nesta Zahui, qui a repris normalement l’entraînement collectif et postule pour une place dans le groupe.

« Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. Dans les mauvaises nouvelles, on a l’absence de Clément Vidal pour une lésion au mollet. Au rayon des bonnes, on a le retour de Nesta Zahui qui s’est entraîné normalement et postule pour retrouver le groupe. Dillon Hoogewerf est malade et est forfait. Il faut aussi ajouter les absents depuis un petit moment », a expliqué Olivier Frapolli devant les médias.