Avant FC Nantes – Grenoble, Grégory Poirier a dévoilé les dates de retour espérées de Saïdou Sow, Tylel Tati et Thomas Robinet.

Après avoir renoué avec la victoire en Ligue 2 sur la pelouse de Pau (0-2) avant la trêve internationale, le FC Nantes reçoit ce lundi (20h45) Grenoble, à l’occasion de la 13e journée de championnat. Un rendez-vous important dans la course au maintien pour les Canaris, actuellement 14es au classement, qui tenteront de confirmer leur regain de forme devant leur public de la Beaujoire. Mais pour cette rencontre, Grégory Poirier devra encore composer avec une infirmerie bien remplie, notamment en raison des absences de Saïdou Sow, Tylel Tati et Thomas Robinet. Présent en conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur nantais a toutefois donné des nouvelles encourageantes de ses trois joueurs, en précisant les dates auxquelles leurs retours sont espérés.

Sow attendu en janvier, Tati en février et Robinet début décembre

Concernant Saïdou Sow et Tylel Tati, tous deux opérés du ménisque, il faudra encore patienter plusieurs semaines avant de les revoir sur les terrains. Le défenseur guinéen pourrait retrouver la compétition dès janvier 2027, tandis que son jeune coéquipier devrait attendre le mois de février. « Pour Saïdou, ça avance bien. On espère un retour en janvier. Ce sera un peu moins long que Tylel, pour qui on espère un retour en février. C’est le ménisque pour les deux, mais pas tout à fait la même opération », a expliqué Grégory Poirier devant les médias. Si leur convalescence évolue favorablement, les deux défenseurs pourraient donc progressivement réintégrer l’effectif nantais au cours des premiers mois de l’année prochaine.

En revanche, Thomas Robinet devrait retrouver les terrains bien plus rapidement. Victime d’une rechute aux ischio-jambiers lors de la victoire à Pau, l’attaquant des Canaris pourrait être opérationnel dès le déplacement à Montpellier, prévu le 5 décembre prochain. « Pour Thomas Robinet, il devrait être de retour pour Montpellier », a annoncé le technicien nantais. Une bonne nouvelle en perspective pour le FC Nantes, qui pourrait ainsi récupérer une solution supplémentaire en attaque avant la fin de l’année. En attendant, Grégory Poirier devra également composer avec les incertitudes entourant Lucas Perrin, Mathieu Cafaro et Killian Corredor, dont la participation à la réception de Grenoble reste à confirmer. L’entraîneur des Jaune et Vert s’est néanmoins montré rassurant concernant ces trois joueurs, laissant entendre que leurs pépins physiques ne seraient pas sérieux.