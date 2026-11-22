Voici l’analyse complète du match de la 13e journée de Ligue 2 entre le FC Nantes et Grenoble, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le FC Nantes reçoit Grenoble ce lundi (20h45), pour le compte de la 13e journée de Ligue 2. Une rencontre initialement prévue samedi, mais décalée à lundi en raison des manifestations prévues à Nantes. Remontés à la 14e place du classement grâce à leur victoire à Pau (0-2) avant la trêve internationale, les Canaris tenteront de décrocher un troisième succès consécutif toutes compétitions confondues face à un concurrent direct dans la course au maintien.

Ligue 2 – FC Nantes vs Grenoble

Lundi 23 novembre 2026 · 20h45 · Stade de la Beaujoire

FC Nantes : confirmer son réveil et prendre ses distances avec la zone rouge

Le FC Nantes connaît un retour en Ligue 2 bien plus compliqué que prévu. Relégués à l’issue de la saison dernière, les Canaris espéraient rapidement retrouver les premières places pour envisager une remontée immédiate dans l’élite. Mais après douze journées, le club des bords de l’Erdre occupe seulement la 14e place du classement avec 12 points, bien loin de ses ambitions initiales. Une situation préoccupante qui oblige désormais les Nantais à regarder davantage derrière eux que vers le haut du tableau.

Les difficultés rencontrées depuis le début de la saison ont notamment provoqué un changement d’entraîneur dès la fin du mois d’août. Arrivé sur le banc nantais pour remplacer Michel Der Zakarian, Grégory Poirier n’est pas encore parvenu à installer une véritable régularité dans les performances de son équipe. Malgré quelques rencontres encourageantes, les Canaris ont souvent manqué de constance, aussi bien sur le plan offensif que défensif.

Avant leur déplacement à Pau, les Nantais restaient d’ailleurs sur quatre matchs consécutifs sans victoire en championnat. Après un nul contre Reims (0-0), ils avaient enchaîné deux défaites face à Dunkerque (2-3) et Saint-Étienne (1-0), avant de concéder un nouveau partage des points à domicile contre Clermont (1-1). Une série décevante qui les avait dangereusement rapprochés de la zone de relégation.

Mais les hommes de Grégory Poirier ont enfin réussi à réagir juste avant la trêve internationale. En déplacement sur la pelouse de Pau, qui restait sur cinq victoires consécutives, ils ont créé la surprise en s’imposant (0-2). Un succès précieux, acquis grâce à des réalisations de Killian Corredor sur penalty et de Louis Leroux, qui leur a permis de remonter à la 14e place et de retrouver un peu de sérénité.

Les Canaris ont ensuite confirmé ce regain de confiance en Coupe de France. Opposés au Stade Castelbourgeois, pensionnaire de Régional 1, ils n’ont laissé aucune chance à leur adversaire en s’imposant très largement (1-9). Même si l’opposition était nettement moins relevée, cette qualification a permis à plusieurs joueurs de se mettre en évidence et à l’équipe de poursuivre sur sa lancée.

Le secteur offensif nantais semble notamment retrouver des couleurs. Killian Corredor, auteur de trois buts en Ligue 2, a marqué à Pau avant de se montrer de nouveau décisif en Coupe de France. Wilitty Younoussa s’est également illustré en inscrivant un doublé contre le Stade Castelbourgeois, tandis qu’Antoine Joujou a profité de sa première titularisation de la saison pour marquer à deux reprises.

Malgré cette amélioration, Nantes doit encore progresser à domicile. La Beaujoire n’a pas toujours constitué un avantage depuis le début du championnat, les Canaris ayant régulièrement laissé échapper des points devant leurs supporters. Face à un adversaire direct pour le maintien, ils devront donc confirmer leur victoire à Pau et afficher davantage de maîtrise pour éviter de retomber dans leurs travers.

Pour cette rencontre, Grégory Poirier devrait néanmoins devoir composer avec six absences. Alexis Mirbach, Tylel Tati et Saïdou Sow poursuivent leur convalescence après leurs blessures au ménisque, tandis que Thomas Robinet, victime d’une rechute aux ischio-jambiers à Pau, devrait également être forfait. À ces quatre blessés s’ajoutent Fodé Doucouré, suspendu après son expulsion contre Pau, et Loan Merrifield, retenu avec l’équipe de France U17 pour la Coupe du monde.

L’entraîneur nantais pourra toutefois compter sur le retour de Sékou Doucouré, qui était convoqué avec les Espoirs maliens pendant la trêve internationale. Il devrait également pouvoir s’appuyer sur une équipe proche de celle qui s’est imposée à Pau, avec l’objectif de prolonger cette dynamique positive.

Enfin, l’enjeu comptable sera particulièrement important. Avec seulement un point d’avance sur Grenoble, 17e et avant-dernier, Nantes pourrait prendre quatre longueurs d’avance sur son adversaire en cas de victoire. Un résultat qui permettrait aux Canaris de respirer davantage au classement et de préparer plus sereinement la suite de la saison.

Grenoble : sortir de la zone rouge après un succès encourageant contre Reims

Le Grenoble Foot 38 traverse lui aussi une première partie de saison particulièrement difficile. Habitué à évoluer dans le ventre mou de la Ligue 2 ces dernières années, le club isérois se retrouve cette fois engagé dans une lutte pour le maintien. Après douze journées, les hommes d’Olivier Frapolli occupent la 17e place du classement avec 11 points, soit une seule longueur de retard sur le FC Nantes.

Longtemps derniers du championnat, les Grenoblois ont accumulé les contre-performances depuis le début de l’exercice. Leur manque d’efficacité dans les deux surfaces leur a coûté de nombreux points et les a empêchés de trouver une véritable continuité dans leurs résultats. Une situation qui a progressivement installé le GF38 parmi les équipes les plus menacées par la relégation.

Avant leur dernière rencontre de championnat, les Isérois restaient notamment sur quatre défaites consécutives. Ils avaient successivement chuté contre Montpellier (0-2), Boulogne (0-2), Pau (2-1) et Dijon (1-3). Une série particulièrement inquiétante, marquée par des difficultés offensives et une défense trop souvent prise en défaut.

Grenoble a toutefois réussi à mettre fin à cette mauvaise dynamique juste avant la trêve internationale. Opposés au Stade de Reims, qui n’avait pas encore connu la défaite en championnat, les joueurs d’Olivier Frapolli ont réalisé une belle performance en s’imposant (3-2) au Stade des Alpes. Un succès inattendu qui leur a permis de retrouver de la confiance et de se relancer dans la course au maintien.

Les Grenoblois ont ensuite enchaîné avec une qualification pour le huitième tour de la Coupe de France, grâce à leur victoire sur la pelouse de Chambéry (0-2). Deux succès consécutifs toutes compétitions confondues qui leur permettent d’aborder ce déplacement à Nantes dans de meilleures dispositions, même si leurs difficultés en championnat restent importantes.

La défense grenobloise demeure notamment l’un des principaux points faibles de l’équipe. Avec une différence de buts de -9, le GF38 possède, à égalité avec Laval, le plus mauvais bilan du championnat dans ce domaine. Une fragilité qui pourrait être exploitée par des Nantais ayant retrouvé de l’efficacité offensive lors de leurs deux dernières rencontres.

À l’extérieur, Grenoble devra également montrer un visage plus convaincant. Les Isérois ont régulièrement éprouvé des difficultés à imposer leur jeu loin du Stade des Alpes et devront faire preuve de davantage de solidité pour espérer obtenir un résultat à la Beaujoire. Face à une formation nantaise qui cherchera à prendre rapidement l’initiative, leur capacité à résister à la pression sera déterminante.

Sur le plan offensif, Ugo Bonnet constitue l’un des principaux atouts du GF38. Auteur de trois réalisations depuis le début de la saison, l’attaquant a notamment retrouvé le chemin des filets face à Reims. Il pourrait être accompagné d’Abdoulaye Diba, qui compte deux buts en championnat, pour tenter de mettre en difficulté l’arrière-garde nantaise.

Au milieu de terrain, Maël Corboz sera également un joueur important. Le capitaine grenoblois s’est particulièrement illustré lors de la victoire contre Reims en inscrivant un doublé. Sa capacité à se projeter vers l’avant et à apporter du danger dans la surface adverse pourrait être précieuse face à une équipe nantaise qui a parfois montré des lacunes défensives.

Olivier Frapolli devra néanmoins composer avec plusieurs absences. Arthur Lallias et Ange-Loïc N’Gatta, blessés de longue durée, devraient manquer ce déplacement, tout comme Matthéo Xantippe, touché à la cheville contre Dijon. Lucas Bernadou, Zé Leite et Nesta Zahui restent quant à eux incertains. En revanche, le défenseur Julien Vidal, suspendu lors du dernier match de Coupe de France, sera de nouveau disponible.

Malgré ces difficultés, Grenoble aura une belle opportunité de se relancer au classement. Une victoire à Nantes permettrait aux Isérois de dépasser leur adversaire du soir et de se rapprocher d’une sortie de la zone rouge. Un enjeu majeur qui devrait pousser les hommes d’Olivier Frapolli à prendre des risques pour tenter de ramener les trois points.

Les confrontations entre les deux équipes

Les rencontres entre le FC Nantes et Grenoble sont devenues rares au cours des dernières années. Les deux formations ont longtemps évolué dans des divisions différentes, notamment en raison de la présence continue des Canaris en Ligue 1 jusqu’à leur relégation au printemps dernier.

Ce rendez-vous marque donc les retrouvailles entre deux clubs qui n’ont plus l’habitude de se croiser en championnat. Les confrontations anciennes offrent peu d’indications sur le rapport de force actuel, tant les effectifs et les situations sportives ont évolué.

Le contexte de cette rencontre sera surtout marqué par l’importance des points en jeu. Nantes et Grenoble occupent respectivement les 14e et 17e places, avec une seule longueur d’écart. Une victoire pourrait permettre à l’une des deux formations de prendre un avantage précieux sur un concurrent direct pour le maintien.

Les deux équipes arrivent néanmoins avec une dynamique encourageante. Les Canaris restent sur des succès contre Pau et le Stade Castelbourgeois, tandis que Grenoble a battu Reims puis Chambéry. Reste désormais à savoir laquelle des deux formations parviendra à confirmer son redressement en championnat.

Les compositions probables

La compo probable du FC Nantes : Carlgren – Guilbert, Perrin, Amian – Centonze, Lepenant, Pierret, Hachem ou Cafaro – Leroux – Corredor, Joujou.

Absents : Mirbach, Tati, Sow, Robinet (blessés), Fodé Doucouré (suspendu), Merrifield (sélection).

La compo probable de Grenoble : Olliero – Kouassi, Limouri, Vidal, Maçon – Akpa-Akpro, Bernadou, Corboz, Mouazan – Diba, Bonnet.

Absents : Lallias, N’Gatta, Xantippe (blessés).

Incertains : Bernadou, Zé Leite, Zahui (blessés).

Les joueurs à suivre

Killian Corredor (FC Nantes) : L’attaquant nantais pourrait jouer un rôle déterminant dans cette rencontre entre deux équipes engagées dans la course au maintien. Auteur de trois buts en Ligue 2 depuis le début de la saison, Killian Corredor a notamment participé au succès des Canaris sur la pelouse de Pau en transformant un penalty. Il s’est également montré décisif lors de la large victoire contre le Stade Castelbourgeois en Coupe de France, confirmant son importance dans le secteur offensif de Grégory Poirier. Capable de peser sur les défenseurs adverses grâce à son activité et à ses déplacements, l’ancien joueur de Rodez pourrait profiter des difficultés défensives grenobloises pour se créer plusieurs occasions. Avec l’absence de Thomas Robinet, son efficacité sera d’autant plus importante pour permettre à Nantes de confirmer son réveil. Face à une formation qui possède l’une des plus mauvaises différences de buts du championnat, Corredor aura une belle occasion d’améliorer ses statistiques et de contribuer à une nouvelle victoire de son équipe.

Maël Corboz (Grenoble) : Le capitaine du Grenoble Foot 38 représente l’un des éléments essentiels du dispositif d’Olivier Frapolli. Son influence dans l’entrejeu, son volume de jeu et sa capacité à accompagner les actions offensives en font un joueur particulièrement important pour l’équilibre de son équipe. Avant la trêve internationale, il s’est notamment distingué en inscrivant un doublé lors de la victoire contre Reims (3-2), permettant aux Grenoblois de mettre fin à une série de quatre défaites consécutives. Une performance qui témoigne de sa capacité à prendre ses responsabilités dans les moments difficiles. Face au FC Nantes, Corboz devra une nouvelle fois montrer l’exemple, notamment dans les duels au milieu de terrain. Sa faculté à récupérer des ballons et à se projeter rapidement vers l’avant pourrait permettre au GF38 de se procurer des occasions, même si les Isérois risquent de subir la domination nantaise. Son expérience et son leadership seront également précieux pour tenter de ramener un résultat positif de la Beaujoire.

Notre pronostic pour FC Nantes – Grenoble

Le FC Nantes semble avoir retrouvé quelques certitudes avant la réception de Grenoble. Après plusieurs semaines difficiles, les Canaris ont signé deux victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont un succès particulièrement encourageant sur la pelouse de Pau, qui restait sur cinq victoires de rang. Les hommes de Grégory Poirier auront désormais l’occasion de confirmer cette amélioration devant leurs supporters et de prendre leurs distances avec la zone de relégation.

Grenoble ne se présentera toutefois pas à la Beaujoire sans arguments. Les Isérois ont eux aussi renoué avec la victoire avant la trêve internationale, en faisant notamment tomber Reims, jusque-là invaincu en championnat. Ce résultat pourrait leur donner suffisamment de confiance pour poser des problèmes à une équipe nantaise qui a régulièrement manqué de solidité depuis le début de la saison.

Nous nous attendons donc à une rencontre assez disputée entre deux formations conscientes de l’importance du résultat. Nantes pourrait prendre l’ascendant grâce à ses qualités individuelles et à son regain d’efficacité offensive, mais Grenoble possède les ressources nécessaires pour trouver le chemin des filets. L’avantage du terrain et la dynamique des Canaris pourraient finalement faire pencher la balance en faveur des hommes de Grégory Poirier.

Les cotes de FC Nantes – Grenoble

Pari Cote Victoire du FC Nantes 1,49 Match nul 4,20 Victoire de Grenoble 6,50

Notre pronostic : victoire du FC Nantes, cotée à 1,49

Pour cette rencontre, nous misons sur une victoire du FC Nantes face à Grenoble. Les Canaris semblent avoir retrouvé de la confiance après leurs deux succès contre Pau (0-2) et le Stade Castelbourgeois (1-9), et auront à cœur de confirmer leur réveil devant leur public. Malgré son succès encourageant face à Reims (3-2), Grenoble reste une formation fragile, notamment sur le plan défensif, et pourrait éprouver des difficultés à contenir les offensives nantaises. Nous imaginons un match accroché, dans lequel les Isérois pourraient parvenir à marquer, mais la qualité individuelle des hommes de Grégory Poirier devrait leur permettre de décrocher trois points précieux dans la course au maintien.

Notre score : FC Nantes 2-1 Grenoble