Pronostic Red Star – ASSE (17/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la neuvième journée de Ligue 2 entre le Red Star et l’ASSE, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

C’est l’un des plus gros chocs de ce début de saison de Ligue 2 ! Leader incontesté depuis le début de l’exercice, l’AS Saint-Étienne se déplace ce samedi (20h) sur la pelouse de son dauphin, le Red Star. Un duel au sommet dans la course à la montée en Ligue 1 qui pourrait déjà peser lourd dans la suite de la saison.

Ligue 2 – Red Star vs ASSE

Samedi 17 octobre 2026 · 20h · Stade Bauer

Red Star : l’occasion de prendre les commandes du championnat

Le Red Star réalise un excellent début de saison et s’affirme déjà comme l’un des sérieux prétendants à la montée en Ligue 1. Deuxième du classement après huit journées, à seulement deux longueurs de l’AS Saint-Étienne, le club audonien a l’occasion de frapper un grand coup devant son public. Une victoire permettrait aux hommes du Red Star de dépasser les Verts et de s’emparer de la première place du championnat.

Les Franciliens arrivent dans une excellente dynamique, avec quatre victoires consécutives en Ligue 2. Une série qui témoigne de leur régularité et de leur capacité à faire la différence dans les rencontres importantes. Après avoir progressivement trouvé leurs automatismes, les Audoniens semblent désormais disposer des arguments nécessaires pour rivaliser avec les meilleures formations de la division.

Le Red Star pourra également compter sur l’atmosphère particulière du stade Bauer. Dans une enceinte où la proximité entre les tribunes et la pelouse crée une ambiance souvent intense, les locaux tenteront d’imposer leur rythme dès les premières minutes. Leur capacité à récupérer rapidement le ballon et à se projeter vers l’avant pourrait notamment mettre à l’épreuve une défense stéphanoise qui devra faire preuve de vigilance.

Reste désormais à confirmer face au leader. Car si le Red Star a impressionné ces dernières semaines, la réception de l’ASSE constitue un véritable test pour mesurer ses ambitions. Les Audoniens devront notamment éviter de laisser trop d’espaces aux attaquants stéphanois, particulièrement dangereux lorsqu’ils peuvent accélérer le jeu.

ASSE : défendre son fauteuil de leader à Bauer

De son côté, l’AS Saint-Étienne poursuit son objectif de retrouver la Ligue 1 dès la fin de la saison. Installés en tête du classement depuis le début de l’exercice, les Verts ont rapidement affiché leurs ambitions et semblent disposer de l’un des effectifs les plus compétitifs du championnat. Avec 21 buts inscrits en huit journées, ils possèdent notamment la meilleure attaque de Ligue 2.

Après avoir connu quelques difficultés, les Stéphanois ont retrouvé le chemin de la victoire le week-end dernier en dominant Rodez (2-0). Un succès important qui leur a permis de conserver leur première place avant ce déplacement périlleux en région parisienne. L’ASSE aura désormais l’occasion de creuser l’écart sur son principal poursuivant et d’envoyer un signal fort à ses concurrents directs dans la course à la montée.

Offensivement, les Verts disposent de plusieurs joueurs capables de faire basculer une rencontre sur une accélération ou un exploit individuel. Leur efficacité devant le but constitue l’un de leurs principaux atouts, mais ils devront également faire preuve de maîtrise dans l’entrejeu pour éviter de subir les temps forts du Red Star. Face à une équipe particulièrement en confiance, la gestion des transitions défensives pourrait être déterminante.

L’ASSE devra toutefois composer avec un coup dur : la blessure de son gardien titulaire, Gautier Larsonneur, touché lors de la dernière rencontre face à Rodez. Son absence pourrait peser dans un déplacement aussi important, notamment face à une formation audonienne qui cherchera à mettre rapidement la pression sur la défense stéphanoise. Malgré ce contretemps, les Verts possèdent suffisamment de qualités pour espérer ramener un résultat positif de Bauer.

Les confrontations entre les deux équipes

Le Red Star et l’AS Saint-Étienne possèdent une histoire commune relativement ancienne, leurs précédentes confrontations remontant essentiellement à des périodes où les deux clubs évoluaient dans les mêmes divisions. Après plusieurs années passées à des échelons différents, les deux formations se retrouvent désormais dans un contexte particulièrement intéressant, avec la première place de Ligue 2 directement en jeu.

Leurs précédents affrontements ne constituent toutefois pas nécessairement un indicateur fiable pour anticiper l’issue de cette rencontre. Les effectifs, les entraîneurs et les ambitions des deux clubs ont considérablement évolué depuis leurs derniers duels. Cette affiche devrait donc avant tout se jouer sur la forme actuelle des deux équipes, qui figurent parmi les plus performantes du championnat.

Les compos probables

La compo probable du Red Star : Poussin – Magnin, Durivaux, Zidane ou Escartin, Huard – Halifa, Renel – Cissé, Khaoui, Durand – Ikanga.

Absents : Lemonnier, Guindo, Trani (blessés).

La compo probable de l’ASSE : Ndiaye – Ferreira ou Pedro, Le Cardinal, Naïr, Old – Csongvai, Bernauer, Boakye, Ballo – Cardona, Breum.

Absents : Larsonneur, Lamba, Traoré, Svetlin, Eymard (blessés).

Les joueurs à suivre

Damien Durand (Red Star) : l’attaquant audonien réalise un début de saison particulièrement convaincant. Auteur de cinq buts lors des huit premières journées de Ligue 2, il s’est rapidement imposé comme l’une des principales armes offensives de son équipe. Son sens du placement, sa capacité à attaquer les espaces et son efficacité dans la surface pourraient poser de sérieux problèmes à la défense stéphanoise. Face à une ASSE privée de son gardien titulaire, Durand aura une belle occasion de confirmer son excellent début d’exercice et de jouer un rôle décisif dans ce choc au sommet.

Augustine Boakye (ASSE) : avec cinq buts et trois passes décisives depuis le début du championnat, l’international ghanéen fait partie des joueurs les plus décisifs de Ligue 2. Très actif dans l’animation offensive stéphanoise, il se distingue par sa vivacité, sa qualité technique et sa capacité à créer des différences dans les derniers mètres. Déjà indispensable au dispositif offensif des Verts, Boakye pourrait une nouvelle fois être l’un des hommes forts de l’ASSE dans cette rencontre. Sa capacité à exploiter les espaces laissés par le Red Star sera particulièrement importante pour permettre aux Stéphanois de faire la différence.

Notre pronostic pour Red Star – ASSE

Cette confrontation entre les deux premiers du classement s’annonce particulièrement indécise. Le Red Star possède l’avantage de recevoir et aborde ce rendez-vous avec une confiance maximale après ses quatre succès consécutifs en championnat. Les Audoniens ont démontré leur capacité à faire déjouer leurs adversaires et pourraient s’appuyer sur l’ambiance du stade Bauer pour prendre rapidement l’initiative.

L’ASSE dispose néanmoins de sérieux arguments pour répondre à son dauphin. Avec la meilleure attaque de Ligue 2 et plusieurs individualités capables de débloquer une situation, les Verts peuvent se montrer dangereux à tout moment. Leur expérience et leur capacité à convertir leurs occasions pourraient notamment faire la différence dans les moments importants. L’absence de Gautier Larsonneur constitue toutefois une incertitude supplémentaire dans une rencontre où chaque détail pourrait compter.

Les deux formations devraient donc se livrer une véritable bataille, avec des occasions de part et d’autre. Mais malgré la dynamique impressionnante du Red Star, la puissance offensive stéphanoise pourrait permettre aux visiteurs de faire basculer cette affiche en leur faveur.

Les cotes de Red Star – ASSE

Pari Meilleure cote affichée Victoire du Red Star 3,10 Match nul 3,40 Victoire de l’ASSE 2,18

Notre pronostic : match nul entre le Red Star et l’ASSE, côté à 3,40

Nous misons sur un match nul entre les deux premiers du classement. Malgré sa puissance offensive et son statut de leader, l’AS Saint-Étienne pourrait rencontrer des difficultés face à une équipe du Red Star qui reste sur quatre victoires consécutives en championnat. Portés par leur public et leur excellente dynamique, les Audoniens ont les arguments pour bousculer les Verts. Mais les Stéphanois disposent de suffisamment de qualités individuelles pour répondre et éviter la défaite. Dans ce choc au sommet qui s’annonce particulièrement équilibré, les deux formations pourraient finalement se neutraliser et conserver leurs positions au classement.

Notre score : Red Star 1-1 ASSE.