Pronostic FC Nantes – Reims (10/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la huitième journée de Ligue 2 entre le FC Nantes et Reims, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après trois semaines de trêve internationale marquées par la signature d’un protocole de vente entre Waldemar Kita et Paulo Tavares, le FC Nantes retrouve la Beaujoire ce samedi (14h) à l’occasion de la réception du Stade de Reims, pour le compte de la huitième journée de Ligue 2. Portés par le retour de la Brigade Loire, les Canaris vont tenter de poursuivre leur remontée au classement, amorcée depuis l’arrivée de Grégory Poirier sur le banc nantais.

Ligue 2 – FC Nantes vs Reims

Samedi 10 octobre 2026 · 14h · Stade de la Beaujoire

FC Nantes : poursuivre la remontée avec le retour de la Brigade Loire

Le FC Nantes a complètement manqué son début de saison pour son retour en Ligue 2. Battus lors de leurs trois premières journées, les Canaris se sont rapidement retrouvés dans la zone rouge et cette mauvaise entame a coûté sa place à Michel Der Zakarian. Grégory Poirier a depuis pris les commandes de l’équipe avec la mission de relancer un groupe largement remanié pendant le mercato estival.

Les premiers résultats sont plutôt encourageants. Nantes a notamment débloqué son compteur à la Beaujoire en dominant Nancy (1-0), avant de décrocher une victoire importante à Boulogne-sur-Mer (2-1) juste avant la trêve internationale. Thomas Robinet avait délivré les Jaune et Vert sur penalty au bout du temps additionnel. Après sept journées, les Nantais occupent encore une décevante 15e place, mais commencent progressivement à se rapprocher du milieu de tableau.

La longue coupure a surtout permis à Grégory Poirier de disposer de davantage de temps pour travailler avec son groupe et poursuivre la mise en place de ses principes. Les Canaris ont disputé deux rencontres amicales, d’abord contre Le Mans (1-3), puis face à Lorient (1-2). Malgré cette deuxième défaite, le contenu avait été plutôt encourageant et Nantes avait notamment retrouvé Killian Corredor, absent depuis plusieurs semaines en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Cette rencontre face à Reims sera également marquée par un événement très attendu à la Beaujoire : le retour de la Brigade Loire. Après avoir manqué les premières rencontres à domicile, le principal groupe de supporters nantais va retrouver la tribune Loire. Un soutien qui pourrait avoir son importance pour des Canaris à la recherche de leur deuxième victoire consécutive en championnat.

Stade de Reims : un début de saison presque sans accroc

Le Stade de Reims arrive en Loire-Atlantique avec beaucoup plus de certitudes. Relégués eux aussi de Ligue 1 la saison dernière, les Champenois ont rapidement affiché leurs ambitions pour retrouver l’élite. Après sept journées, ils occupent la troisième place du classement et restent toujours invaincus en championnat.

Les Rémois présentent un bilan de trois victoires et quatre matchs nuls. S’ils ont déjà laissé échapper quelques points, notamment en raison de ces nombreux partages des points, ils font partie des équipes les plus difficiles à battre depuis le début de la saison. Reims ne compte d’ailleurs que quelques longueurs de retard sur la tête du classement avant cette huitième journée.

Les hommes de Karel Geraerts voyagent également particulièrement bien. Ils ont déjà réussi à ramener plusieurs résultats positifs loin de leurs bases et auront l’occasion de confirmer cette solidité à la Beaujoire. Face à un FC Nantes qui cherche encore sa meilleure formule, les Champenois devraient tenter de profiter des espaces laissés par les Canaris pour faire parler leurs qualités offensives.

Yaya Fofana sera notamment l’un des principaux dangers pour la défense nantaise. Le milieu offensif rémois reste sur une excellente période avec quatre buts inscrits lors de ses quatre dernières apparitions. Nantes devra donc se montrer beaucoup plus solide défensivement que lors de certains matchs du début de saison pour espérer prendre des points.

Les confrontations entre les deux équipes

Les dernières confrontations entre le FC Nantes et le Stade de Reims ont souvent été disputées. Les deux formations se connaissent particulièrement bien après s’être régulièrement affrontées en Ligue 1 ces dernières années.

Reims a toutefois souvent réussi à prendre le dessus sur les Canaris. Les Champenois ont remporté trois des cinq dernières confrontations entre les deux équipes, contre une victoire nantaise et un match nul.

Le dernier duel avait justement souri au FC Nantes. En février 2025, les Jaune et Vert s’étaient imposés sur la pelouse du stade Auguste-Delaune (2-1). À la Beaujoire, la tendance récente est en revanche moins favorable aux Canaris, puisque Reims reste sur deux victoires consécutives en Loire-Atlantique. Un historique qui confirme que la tâche ne s’annonce pas simple pour les hommes de Grégory Poirier.

Les compos probables

La compo probable du FC Nantes : Dupé – Guilbert, Perrin, Sow – Doucouré, Pierret, Sissoko, Hachem ou Cherni – Ganago, Robinet, Tabibou.

Absents : Mirbach, Tati, Cafaro (blessés).

La compo probable de Reims : Hulsmann – Mambuku, Elie, Kotto, Guindo – Leoni, Kouranfal – Tia, Fofana, Daramy – Soumano.

Les joueurs à suivre

Thomas Robinet (FC Nantes) : arrivé cet été pour renforcer un secteur offensif nantais largement remodelé, l’attaquant commence à prendre ses marques. C’est surtout lui qui avait offert une victoire précieuse aux Canaris à Boulogne-sur-Mer (2-1) avant la trêve en transformant un penalty à la 97e minute. Face à une équipe rémoise toujours invaincue, Nantes aura besoin d’efficacité dans les trente derniers mètres et Robinet devrait une nouvelle fois être l’une de ses principales armes offensives.

Yaya Fofana (Stade de Reims) : le milieu offensif champenois traverse une excellente période. Avec quatre buts inscrits lors de ses quatre dernières apparitions, il fait partie des joueurs rémois les plus en forme avant ce déplacement à la Beaujoire. Sa capacité à se projeter et à faire la différence dans les derniers mètres pourrait poser de sérieux problèmes à une défense nantaise qui a parfois manqué de maîtrise depuis le début de la saison.

Notre pronostic pour FC Nantes – Stade de Reims

Sur la dynamique générale, le Stade de Reims possède davantage de garanties. Les Champenois sont toujours invaincus après sept journées et occupent la troisième place du classement, quand Nantes pointe seulement au 15e rang. Leur régularité et leur solidité depuis le début de la saison en font donc un adversaire particulièrement difficile à manœuvrer.

Mais le contexte nantais incite à ne pas condamner trop rapidement les Canaris. L’équipe semble progressivement assimiler les idées de Grégory Poirier et reste sur une victoire importante à Boulogne-sur-Mer avant la trêve. Les trois semaines de coupure ont également permis au technicien nantais de travailler plus longuement avec son groupe. À cela s’ajoutera le retour de la Brigade Loire, qui devrait offrir à la Beaujoire une ambiance bien différente de celle des premières réceptions de la saison.

Les cotes de FC Nantes – Stade de Reims

Pari Cote Victoire du FC Nantes 2,12 Match nul 3,35 Victoire du Stade de Reims 3,35

Notre pronostic : victoire du FC Nantes, coté à 2,12

Avec trois semaines de coupure, le FC Nantes a eu le temps de travailler pour mieux assimiler les préceptes de jeu de Grégory Poirier et son système préférentiel en 3-4-3 ou en 3-5-2. Nous voyons ainsi les Canaris infliger aux Rémois leur première défaite de la saison.

Notre score : FC Nantes 2-1 Stade de Reims.